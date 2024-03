Incontriamoci Sempre, domenica 10 Marzo Paolo Caridi si racconta

caridi Domenica 10 marzo alle ore 18,00,nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione di RC S Caterina, Paolo Caridi, Maestro Pasticcere da oltre cinquant'anni di attività e di esperienze nel mondo della pasticceria si racconterà al nostro pubblico.

Ricordiamo che il Maestro Caridi è stato tra i fondatori dell'associazione dei Pasticceri Reggini dell'Apar, noto in tutta Italia,vanta collaborazioni e docenza ovunque, ha girato l'Europa ed il mondo, facendo conoscere la sua esperienza dell' arte del dolce, prossimamente sarà ospite in uno dei paesi più importanti al mondo. L'intervista sarà condotta da Francesco Miroddi, a seguire il maestro Caridi ci delizierà con lo show Cooking sul Cannolo, naturalmente la Sicilia è la terra e la tradizione di questo dolce che è conosciuto oltre i confini Siciliani, il maestro ci farà vedere i vari passaggi e gli ingredienti di un dolce che è tanto amato oltre i confini d'Italia. Dopo lo Show Cooking, finale in dolcezza per la gioia dei presenti,con la classica degustazione.