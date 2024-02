Al “Severi” di Gioia Tauro il convegno “Salute, Sport e Legalità”

Al Severi di Gioia Tauro il convegno Salute Sport e LegalitàSi è tenuto il 24 febbraio alle ore 10:00 presso l’Auditorium “Nicholas Green” dell’Istituto “F. Severi” di Gioia Tauro il convegno “Salute, Sport e Legalità” fortemente voluto dal dirigente scolastico prof. Fortunato Praticò e realizzato grazie alla collaborazione tra il prof. Frank Nania, coordinatore del dipartimento di Scienze motorie, la prof.ssa Carmela Benedetto, referente per la Salute e la prof.ssa Domenica Velardo, referente per l’insegnamento dell’Educazione Civica e della Legalità. Lo scopo principale della manifestazione è stato quello di affermare il valore positivo dello sport come ricchezza per la persona e per la comunità, l’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione e il rispetto delle regole, tre elementi fondamentali per la crescita e la formazione degli studenti.

All’incontro hanno partecipato il Presidente del CONI Calabria, Maurizio Condipodero, il presidente regionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Antonello Scagliola e Walter Malacrino, segretario regionale Sport e Salute, che hanno esternato la loro soddisfazione per la meritevole iniziativa portata avanti dalla scuola e sottolineato come lo sport debba innanzitutto essere una passione da coltivare e da diffondere attraverso una corretta cultura sportiva. Non ci può essere sana competizione senza il rispetto delle regole. Infine la prof.ssa Anna Maria Stanganelli, garante della Salute Regione Calabria, ha sottolineato l’importanza della prevenzione che deve partire prevalentemente da corretti stili di vita. La prevenzione è l’unica arma che abbiamo per poter limitare i pericoli legati alla salute. Particolarmente emozionante è statol’intervento delle due atlete paralimpiche, Aurora Esabotini, nuotatrice di livello nazionale e Domenica Calandruccio, testimoni di come lo sport può cambiare la vita e superare tutte le barriere. Al termine dell’incontro la presentazione del Premio “Alberto Augimeri” che sarà istituito, dopo gli opportuni passaggi amministrativi, in memoria del docente in servizio presso l’istituto e prematuramente scomparso lo scorso anno. La finalità dell’iniziativa non è solo quella di mantenere vivo il suo ricordo ma soprattutto quello di diffondere tra la popolazione scolastica i valori da lui trasmessi quali: l’integrazione, la socializzazione, la sana competizione e l’amore per lo sport.

Il premio verrà assegnato all’alunno/a che nel corso dell’anno scolastico si sarà distinto/a nelle diverse competizioni sportive organizzate dalla scuola. Un modo questo per incentivare le attività sportive e affermare la cultura dello sport come sinonimo di uno stile di vita sano tutti i punti di vista.