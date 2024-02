L'Associazione Aspromonte lancia il concorso canoro C-Factor

selezioni - Hai la passione per la musica, oggi hai un’opportunità.

L’associazione culturale Aspromonte, propone C-Factor C come Calabria, si aprono le selezioni per l’evento estivo gli aspiranti artisti potranno cimentarsi con una canzone calabrese ideata dal proponente, qualora non hai gli arrangiamenti per cantare la canzone ti metteremo in contatto con dei professionisti per aiutarti a realizzare il tuo sogno.

Il vincitore della manifestazione avrà la possibilità d’incidere un singolo e fare un video clip cantando il suo brano , con la possibilità di avere un contratto discografico con “Elca sound produzioni discografiche “ di Natale Centofanti.

Per maggiori informazioni tel.3927390411