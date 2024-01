Carnevale Porellese -

Domenica 11 febbraio torna il "Carnevale Porellese" con la XIV edizione della "Satizzata". Ricco il programma con l'apertura del carnevale alle ore 15.00, per arrivare alle 22.00 alla discoteca in piazza. In mezzo la sflilata delle mascherine, il corteo funebre di Pasquale Carnevale, il concerto del Popul'aria, a "a ballara ru sceccu".