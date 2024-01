Memorial Mino Reitano: nomi eccellenti tra gli artisti che parteciperanno all’evento

memorial reitano a Palmi

Manca solo una settimana alla 15esima edizione del Memorial Mino Reitano, l’evento diventato ormai attesissimo in ricordo dell’amato e compianto cantante calabrese originario di Fiumara di Muro. A pochi mesi dalla morte di Gegè Reitano, fratello di Mino che per il Memorial si è sempre speso in prima persona, la commozione nel mettere in scena lo spettacolo è tanta, come lo è la determinazione degli organizzatori nel regalare al pubblico emozioni e bellezza artistica.

A pochi giorni dall’evento il direttore artistico Natale Princi, ad integrazione della conferenza stampa che si è svolta lo scorso 10 gennaio presso la Sala Consiliare del Comune di Palmi alla presenza del sindaco Giuseppe Ranuccio e dell’assessore allo Sport -Turismo Spettacolo e Grandi Eventi, Giuseppe Magazzù, ha voluto svelare i nomi degli artisti che prenderanno parte al Memorial, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà proprio a Palmi, al Teatro Manfroce, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale.

I due presentatori Michele Cucuzza e Erika Cunsolo, con le coreografia di Giusy Sarto, vedranno calcare il palcoscenico ad artisti provenienti dai più grandi e noti reality o kermesse musicali, come Castrocaro, lo Zecchino d’Oro, The Voice Kids, Eurovision, Amici e tanto altro. Tra questi Giulia Scarcella, Victoria Cosentino, Michele Bruzzese, Louis Manno, Martina e Chiara Scarpari, Piero Mazzocchetti, Pippo Lico, Natalia Saffioti, Fabrizia Salvi, Angelo Macrì, Sonia Foti, Maria Cacobati, Katia Crocé, Raffaele Renda, Adela, Carmen Floccari, Peppe Sapone, Fortunato Stillitano e Valentina Donato, Paolo Sottilotta, Tina Errigo, Amato Scarpellino, Michael Castaldo e l’immancabile Enzo Marcianò, presente fin dalla prima edizione del Memoriale Reitano. Ogni artista riproporrà, come sempre, un brano di Mino Reitano.

Fondamentale sarà il contributo di una delle colonne portanti del Memorial, ovvero l’Orchestra Mino Reitano, diretta dai Maestri Cettina Nicolosi e Roberto Caridi, composta da 30 maestri e che si esibisce dal vivo. A partire da quest’anno l’orchestra, come verrà svelato nei prossimi giorni, andrà ben oltre l’evento del 27 gennaio.

L’appuntamento, intanto, è per sabato 27 gennaio al Teatro Manfroce di Palmi.