San Roberto: venerdì ad Acquacalda il primo Memorial prof. don Domenico Calarco

Primo memorial don Domenico Calarco - Il Comune di San Roberto il 19 gennaio mattina presso il Salone Parrocchiale di Acquacalda terrà il I “Memorial prof. don Domenico Calarco” in ricordo di quest’illustre sanrobertese. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’associazione “M.S.S. Annunziata” presieduta da Raffaele Bova.

«Credo sia doveroso trasmettere alle nuove generazioni e non solo quelle personalità importanti per la storia del nostro paese. Tra le più illustri che abbiano caratterizzato la San Roberto del Novecento vi è indubbiamente quella del professore don Domenico Calarco, una figura poliedrica che dalla nostra Vallata al mondo ha portato ed edificato grazie al suo spirito infaticabile– afferma il sindaco Antonino Micari – Assieme ai relatori che lo hanno conosciuto in vita, tracceremo un percorso per descrivere l’uomo, il sacerdote, l’intellettuale ed il sognatore a cui noi tutti dobbiamo molto per la nostra crescita, per il nostro presente e per il nostro futuro».

All’incontro relazioneranno la professoressa Nicoletta Pellegrino, nipote del compianto don Calarco, il professore Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, monsignor Antonino Denisi, decano dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova, unitamente al sindaco Antonino MIcari del Comune di San Roberto.