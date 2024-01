La Stazione FS di Santa Caterina, a Reggio Calabria, è un piccolo museo delle Ferrovie ricco di cimeli

Cimeli Stazione Santa Caterina "Con grande piacere" dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre "oggi presentiamo uno storico cimelio ferroviario, risalente al periodo a cavallo tra fine '800 ed i primi del '900, in esposizione al nostro piccolo museo."

Lo storico oggetto, della capacità di 10 litri di petrolio e della misura di 50 cm in altezza, 23 di diametro alla base e 6 di boccaglio, veniva usato quotidianamente dal Lampista della Stazione di Tropea, inaugurata il 6 giugno 1894 in occasione dell'attivazione della tratta Pizzo-Ricadi della ferrovia Tirrenica Meridionale, per il rifornimento dei Lumi a petrolio presenti nella struttura, quando ancora non c'era copertura della rete elettrica.



"Altri cimeli" conclude Strati "sono presenti presso il nostro piccolo Museo di S.Caterina e ne arriveranno altri ancora. Proprio per questo questa Stazione è unica nel suo genere, l'unica a ricordare la storia FS dell' ex compartimento di Reggio Calabria"