8 Ottobre 1922: Una battaglia politica nella Motta San Giovanni tra Fascisti e Arditi

8 Ottobre 1922 Una battaglia politica nella Motta San Giovanni tra Fascisti e ArditiNegli anni che seguirono la fine del Primo Conflitto Mondiale, in quasi tutte le principali città italiane si verificarono episodi di violenze e di scioperi organizzati che crearono notevole preoccupazione e agitazione tra i latifondisti terrieri e la borghesia locale che progressivamente e sempre più e in maniera progressiva cominciarono ad indentificare i propri interessi con quelli del nascente movimento fascista riconoscendo alle camicie nere il ruolo di strenui difensori dei loro diritti.

Si instaurò così la prima tendenza, radicata anche nel resto del Paese, a desiderare l’affermazione a livello politico di un regime di governo nettamente autoritario.

Iniziò così, a partire dall’ottobre del 1920, la diffusone del fenomeno storico dello squadrismo momento in cui anche le campagne divennero luoghi di violenza e sopraffazioni.

Il 12 maggio 1920 venne ufficialmente istituita nella città di Trieste la prima squadra d’azione del Fascio di combattimento e da qui, progressivamente nel resto d’Italia i Fasci di combattimento crearono le loro sedi operative.

Fino alla marcia su Roma, la città di Reggio Calabria, portava ancora i segni della grande sciagura sismica del 1908 ed era costituta perlopiù da un agglomerato formato da baracche sebbene l’impegno dell’allora Sindaco On. Giuseppe Valentino per una veloce ed efficiente ricostruzione era stato pressante.

Nei territori dei paesi circostanti alla città dello Stretto, tuttavia si registravano gravi casi di violenza politico-mafiosa; basti ricordare proprio quanto accaduto il 21 settembre del 1922 nel territorio del Comune di Casignana dove, nel corso di un conflitto a fuoco con la polizia, rimasero uccisi quattro contadini della Cooperativa Garibaldi, solo perché avevano osato sollevare un occupazione di alcune terre incolte di proprietà dell’ex principe di Roccella e rivendicando i diritti dei lavoratori agricoli traditi a loro dire, da una serie di accordi a loro discapito, intercorsi tra le autorità e alcuni rappresentanti agrari.

In questa situazione di marasma sociale che non interessava dunque solo ed esclusivamente l’aspetto politico, tuttavia la gente comune non manifestava alcun interesse e appariva quasi indifferente e convinta nell’accettazione mentre si alzava sempre più la propaganda politica di una Reggio ormai ampiamente fascista rivolta a gente analfabeta e disoccupata.

Relativamente a Motta San Giovanni il 26 giugno 1916, presso il “Palazzo di Città” alla presenza del Segretario Comunale Giovanni Filocamo e alla presenza di alcuni testimoni identificati per conoscenza personale da parte dello stesso Segretario, era stato stipulato un contratto denominato “Appalto di Illuminazione”. La stipula avvenne tra il notaio Giacomo Fascì Sindaco del Comune e il Signor Carmelo Catalano, industriale con domicilio nel comune mottese.

Tale stipula fu preceduta da una delibera di giunta datata 2 aprile 1916 a conclusione di una lunga e annosa serie di trattative. Prendeva così avvio a Motta San Giovanni la realizzazione del primo impianto elettrico che sostituiva l’ormai obsoleto impianto a petrolio.

È inutile sottolineare che la concessione da parte dell’Amministrazione comunale del nuovo contratto turbò non poco la tranquillità di molti mottesi.

La prima nomina di addetto all’accensione delle nuove illuminazioni a petrolio da parte del Comune fu di Pasquale Mallamaci ma era in quel momento militare, impegnato nella celebre battaglia e successiva sconfitta di Caporetto.

Anche a Motta San Giovanni nel corso del XIX e XX secolo, come anche di frequente registrato per altri centri del reggino, la vita politica attiva è stata quasi sempre al centro di scontri, incontri, battaglie dialettiche e dibattiti tra gli opposti schieramenti che oltre ad avere avuto un’origine da effettivi ideali di pensiero politico, in alcuni casi, hanno avuto origine anche da fatti di natura personale, familiare, di interesse che tendevano ad utilizzare e strumentalizzare il potere politico per renderlo maggiormente adattabile e utile ai propri interessi dimostrando inoltre quella grande velleità di potere che in alcuni casi diventava vera e propria prepotenza.

Dopo la vittoria di Vittorio Veneto le vicende della vita politica del Comune mottese videro la scissione del partito della maggioranza e la conseguente elezione a Sindaco dell’Avv. Cesare Malara.

Nel paese ionico però le tensioni politico-sociali si accentuarono per tutta una serie di sopraffazioni al punto che un gruppo di cittadini trasmise al Ministero dell’Interno una sorta di memoriale datato Giugno 1922 fatto stampare a Catania nell’officina tipografica di Giacomo Pastore

Così si riportava in detto memoriale:

“vastissima mole di materiale di accusa a carico degli amministratori sul dissesto amministrativo-economico-morale di questo disgraziato Comune. (...) Qui non devesi oltre permettere la delittuosa attività di uomini giunti al potere attraverso il broglio e la violenza che l’arbitrio hanno sostituito alle leggi, il sopruso all’equità, la frode al diritto. (...)

Una vera e propria autocrazia essi hanno instaurato in Motta San Giovanni, richiamando a nuova realtà la lontana memoria dello sgroverno dei signorotti feudali. (...)

Il Sindaco Avv. Cesare Malara, procedutosi all’elezione della Giunta, ha messo suo cognato, il signor Scambia Santo quale assessore delegato, e suo cugino, il signor Vigilanti Fortunato.

Vice segretario del Comune venne nominato Scambia Antonino, nipote dell’assessore Scambia Santo. (...)

Il registro delle anagrafe del Comune manca del tutto (...) Le tasse sono diventate addirittura un mercato di favoritismi e di angherie: irrisorie per gli amici, inique per gli avversari. (...) L’attentato più grave alla salute dei cittadini è l’uso della macellazione di animale malati ormai degenerato in abuso (...) L’appalto del Dazio di Consumo, assegnato senza che ne sia stata bandita regolare asta, venne affidato alla chetichella a un tale Sgrò Pasquale per sole lire seimila. Questo provocò il giusto risentimento di molti aspiranti tanto che uno di essi, Amodeo Francesco avanzò due ricorsi in Prefettura chiedendo l’annullamento dell’appalto illegale, che venne obbligatoriamente annullato e il prefetto impose l’indizione di un nuovo bando che venne vinto da Francesco Amodeo il quale si aggiudicò il Dazio di Consumo per la somma di 9140 lire annue”

Fin qui una parte dell’importante narrazione riportata nel memoriale che ci fornisce già un dato molto importante e un nominativo, quello di Francesco Amodeo, inserito in una contestualizzazione storico-sociale di particolare importanza per comprendere quanto sarebbe successopochi mesi dopo.

Una data particolarmente rilevante nella storia politica mottese del XX secolo è quella dell’8 ottobre 1922 quando, in un paese frastornato dall’evoluzione politico-sociale post bellica del Primo Conflitto Mondiale, il Partito Fascista avanza decisamente verso la presa di potere divenendo da lì a breve tempo, il “primo partito” a livello nazionale.

A Motta San Giovanni la vita politica in questo particolare e delicato segmento storico, così come nel resto del Paese, è caratterizzata dalla presenza dei Fascisti riuniti intorno al pensiero del loro leader Benito Mussolini e dagli Arditi accumunati dal pensiero di Gabriele D’Annunzio. Tra i due schieramenti non corre buon sangue; spesse volte si registrano episodi di scherno e di mal sopportazione con un clima socio-politico particolarmente teso.

Alla guida dell’amministrazione comunale della cittadina ionica vi è il Sindaco Avv. Cesare Malara facente capo ad una lista “democratica”, all’opposizione vi troviamo due esponenti del Partito Fascista: Davide Catanoso e Raffaele Gegnacorsi.

Gli Arditi mottesi proprio nella data dell’8 Ottobre decisero di inaugurare la loro sezione politica collocata nel centro storico di Motta. Dalla vicina Reggio erano giunti a Motta le massime cariche politiche e istituzionali del movimento quali l’Avv. Diego Andiloro, il colonnello Giuseppe Pavone e l’Avv. Carbone, tutti insieme per dare vita ad una grande parata politico-istituzionale che sancisse degnamente la nascita della sezione mottese.

Gli animi dei Fascisti a quel punto, che già secondo alcuni testimoni nei giorni precedenti erano già accesi, si infuocarono maggiormente.

Nel corso della manifestazione degli Arditi, i Fascisti decisero di farsi una foto di gruppo con tanto di gagliardetto in testa allo stesso gruppo dirigendosi verso Piazza Borgo, location prescelta per lo scatto e passando davanti alla neonata Sezione degli Arditi. Fatto il primo scatto, decisero di farne subito un secondo stavolta dal lato opposto ripassando nuovamente davanti alla Sezione Ardita.

Per calcare la mano sembra che i Fascisti abbiano anche inneggiato un canto al grido: “Se non ci conoscete, guardateci la mano, noi siamo gli squadristi di Ignazio Catalano!”

Questa circostanza, come era logico che fosse, fu ritenuta altamente offensiva dagli Arditi i quali a loro volta risposero intonando un loro canto di risposta.

Da questo momento in poi fu battaglia; una battaglia che lasciò sul campo due morti nell’immediato mentre altri due morivano successivamente, uno durante il trasporto in ospedale e l’altro presso l’ospedale stesso.

Secondo quanto riportato dagli atti giudiziari sembra che da un balcone di una casa di proprietà del Gegnacorsi e sul quale era stata notata la presenza anche del Catanoso, ubicata vicino a Piazza Borgo, nel pieno dei tafferugli che si erano alzati, furono esplosi numerosi colpi di fucile contro gli Arditi presenti nella piazza sottostante. Due Arditi Giovanni Callea e Saverio Azzarà rimasero a terra esanimi; un secondo Ardito Giovanni Riggio morì successivamente in ospedale mentre un Fascista, Francesco Amodeo, secondo quanto anche riferito da un testimone oculare, morì durante il trasporto giungendo ormai comunque cadavere in ospedale.

Altre 13 persone tra gli Arditi e 1 Fascista denunciarono ferite gravi.

Alcuni anni dopo questo triste fatto di sangue che aveva visto la morte a Motta San Giovanni di ben 4 persone per battaglie politiche, nel momento in cui la Federazione Fascista di Reggio Calabria decise di utilizzare il cortile interno della chiesa di San Giorgio al Corso come “Sacrario dei Martiri Fascisti”, la salma di Francesco Amodeo venne riesumata per essere li seppellita. Nel 1945 però con la caduta del Regime, quella salma fu nuovamente disseppellita per essere riseppellita presso il cimitero di Condera a Reggio Calabria.

Tale scontro politico ebbe fortissime ripercussioni nel contesto sociale e politico mottese per gli anni a venire. Un primo significativo segnale si ebbe con la formazione degli schieramenti politici per la gestione del Comune.

Il 29 settembre 1943, nel pieno della fase politica Fascista, con Decreto apposito emanato dall’Amministrazione Angloamericana, l’Avv. Cesare Malara venne nominato Commissario Prefettizio del Comune mottese.

Nel 1945 presso l’abitazione del Dittereo Quattrone venne fondata la Sezione della Democrazia Cristiana e presso l’abitazione di Francesco Foti si fonda la Sezione del Partito Comunista Italiano.

Le prime amministrative mottesi vennero vinte dalla lista capeggiata dall’Avv. Malara con all’opposizione un gruppo di consiglieri di sinistra capeggiato da Davide Catanoso, nipote dell’omonimo che circa 20 anni prima era stato un fervente fascista.

Nel 1952 invece è proprio il Catanoso con una lista del Partito Socialista Italiano a sconfiggere Malara che si candidava con la lista della Democrazia Cristiana; stesso esito nelle amministrative del 1956.

Senza voler entrare nel merito e nello specifico del citato memoriale, peraltro anonimo, sembra essere alquanto singolare e misteriosa la circostanza che proprio il vincitore del ricorso al Signor Prefetto per l’indizione di un nuovo bando di concorso per l’appalto del Dazio di Consumo sia potuto morire “forse per cause accidentali” nel corso di alcuni degli scontri politici alimentati dalle diverse fazioni che formavano il “potere mottese”.

Prof. Saverio Verduci