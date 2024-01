Un grande successo il "Presepe Vivente" a Porelli di Bagnara Calabra

Presepe Vivente Porelli di Bagnara Calabra

Di seguito il video-servizio relativo al "Presepe Vivente" realizzato a Porelli di Bagnara Calabra il 26 dicembre scorso. Ancora una volta tantissima gente si è ritrovata nel piccolo borgo porellese per assistere al miracolo della natività. Grande sinergia tra le varie componenti organizzative, con i volontari del gruppo "Borgo" che non hanno lesinato sforzi per la buona riuscita della manifestazione.