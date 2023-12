BAGNARA CALABRA Presentata l'Associazione "Palingenesi"

Pres Ass Palingenesi

Desideriamo esprimere piena soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione svoltasi lo scorso 20 dicembre presso il Ristorante pizzeria “Puerto Nino” durante la quale la nostra compagine associativa “Palingenesi” si è presentata alla cittadinanza.

La giornata ha preso il via alle ore 18.30 con il convegno incentrato su “Le opportunità di sviluppo turistico dei territori calabresi attraverso la riscoperta del patrimonio sociale, economico e culturale della nostra regione” al quale hanno preso parte: Mario Calarco (Presidente Palingenesi), Rocco Fedele e Domenica Randazzo (membri del direttivo di Palingenesi), il professor Renato Laganà (Esperto di storia e beni architettonici di Bagnara Calabra), Francesco Turano (Esperto dei fondali e del mare di Bagnara), la professoressa Michela D’Angelo (già docente di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Messina), il dottor Rosario Lentini (Ricercatore di storia dell’economia); le conclusioni, invece, sono state affidate all’Onorevole Domenico Giannetta (Consigliere Regionale della Calabria). Ha moderato il tavolo degli interventi Carmelo Tripodi, Editore di Costaviolanews.

Molti gli spunti di riflessione offerti dai relatori che si sono susseguiti, quasi tutti legati alla possibilità di promozione del territorio attraverso la riscoperta del nostro patrimonio e delle vicende ad esso collegate, proprio come quella dei Florio. <<L’impegno che scaturisce da questa iniziativa – spiega Mario Calarco presidente di Palingenesi - è quello di introdurre Bagnara Calabra come tappa del Tour creato dall’Agenzia Midimar, rappresentata in questa occasione dal suo amministratore Antonio Di Marno, che dal 2019 sta portando nei territori siciliani dove i Florio impiantarono ed esportarono nel mondo il loro impero commerciale parecchi turisti. Siamo sicuri – prosegue il giovane Presidente – che sapremo essere consequenziali rispetto a quanto discusso e che anche noi, come associazione, contribuiremo in maniera determinate allo sviluppo della nostra cittadina. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le persone presenti: imprenditori, semplici cittadini ed ai rappresentanti delle associazioni.>>

Ass. Palingenesi