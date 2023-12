SAN GIORGIO MORGETO Il 26 dicembre e il 1 gennaio il "Presepe Vivente dei Bambini"

Presepe Vivente dei Bambini - San Giorgio Morgeto, antico e nobile comune della provincia di Reggio Calabria, si trova alle falde del contrafforte che unisce le Serre all’Aspromonte; a 500 metri sul livello del mare. Ha la tipica struttura urbanistica medievale: con tanti vicoli stretti, sottopassaggi e scalinate. E’ ricco di antichi palazzi, ci sono i ruderi del famoso castello, dove narra la leggenda, alberga il fantasma di Re Morgete. All’ingresso del paese si trova ancora, il convento dei Frati Domenicani, dove studiò il grande filosofo, Tommaso Campanella.

A San Giorgio Morgeto anche quest’anno (siamo ormai alla XIV edizione) il 26 dicembre e il 1 gennaio a partire dalle ore 16.00, i bambini rappresenteranno il Presepe Vivente. Manifestazione che negli anni passati, è riuscita talmente bene, tanto da essere segnalata a livello nazionale. Oltre alla manifestazione sacra ci sarà l’esposizione dell’artigianato e dei prodotti tipici del posto: ebanisteria e gastronomia. Appuntamento, quindi a San Giorgio, per rivivere la magia del presepe e delle tradizioni e, non ultimo, per perdersi nella magia dei suoi antichi vicoli e del castello.