A Sinopoli Inferiore nella chiesa di San Giorgio Martire rinasce Gesù Bambino

sinopoli - presSono bastati gli animi puliti e genuini di poche ragazze e di pochi bambini e poche bambine per far rinascere non solo il piccolo Gesù, ma anche la voglia di fare, creare, lanciare il messaggio positivo che ovunque si possono fare grandi cose sebbene luoghi di piccole dimensioni e non facilmente raggiungibili. Sinopoli Inferiore si è vestita a festa e, grazie soprattutto alla disponibilità di don Giovanni, nella chiesa di San Giorgio Martire pomeriggio 18 dicembre i bambini e le bambine sono diventati e diventate piccoli angeli narratori.

L’idea e l’iniziativa sono delle giovani coriste del Coro di San Giorgio Martire: Rosa Luppino, Giusy Vitalone, Domenica Vitalone, Caterina Vitalone. Le coriste, voci animatrici della parrocchia, hanno voluto dare un tocco nuovo, vivace a Sinopoli Inferiore, seguite e supportate anche dalle laboriose mamme dei piccoli e delle piccole. Il Recital attraverso l’esempio della vicenda ha dato una grande spinta di speranza e di gioia. La trama, infatti, strutturata sulle difficoltà di piccoli angioletti, seriamente ammalati per il freddo, non avrebbero potuto fare il concerto per l’arrivo del Creatore, ma guariti dal miracoloso dottore, hanno invece potuto accoglierlo festosi e felici con le loro vocine radiose. Basta una piccola e fievole scintilla per riscaldare i cuori di tutti, difatti il piccolissimo centro è stato capace di far accorrere una grande quantità di pubblico anche dai tanti paesi viciniori, meritando applausi, complimenti e grandi lodi.

Caterina Restuccia