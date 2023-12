Inaugurata a Rosarno "La via del Natale"

Volontari - La Via del Natale“Cà ssutta non chjovi” si è sentito pronunciare sotto il vischio de “La via del Natale” a Rosarno da qualche visitatore che con più coraggio invitava il proprio bambino a proseguire la passeggiata nonostante piovigginasse. Il detto calza a pennello per sintetizzare la caparbietà con cui i volontari delle due Associazioni rosarnesi hanno lavorato senza sosta per completare un’opera così originale e mai vista nella città. Dalla mente creativa e dalle solide mani di una sinergia associativa doppia si concretizza la serata inaugurale della Prima Edizione de “La via del Natale Rosarnese”. Artefici sono state la fresca e robusta A.Fe.Ro. e la storica e matura Associazione NuovaMente Rosarno Odv.

Domenica scorsa il taglio del nastro è avvenuto a più mani, con i Presidenti delle Associazioni e il Sindaco Cutrì, ospite delle realtà operanti l’iniziativa, poco dopo le 18.00 e con il conto alla rovescia centellinato da Radiofreccianetwork. Tutti si sono allietati nella camminata con il clima natalizio, con il suono degli zampognari di Messignadi, alla lettura piacevole e aggraziata dei versi di poeti calabresi e delle strofe di canzoni di tepido amore. L’euforia della novità ha investito tutta la città di Rosarno, che sotto l’invito delle sue Associazioni ha risposto generosamente donando ogni tipo di addobbo e abbellimento. Le locali realtà imprenditoriali e le Scuole Primarie, le attività cittadine e le famiglie hanno fatto sì che questo mirabile sogno di rinascita e di riscoperta si realizzasse. Dopo l’apertura sono stati e sono molti i visitatori che arrivano da fuori città per vedere la Via del Natale e la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i più piccoli e le più piccole tra gli ospiti. Ad incorniciare il tutto l’idea più simpatica e romantica, ma anche più inattesa e giovanile, quella del Cortile del Bacio che attende amori di ogni natura per farsi immortalare nel bell’angolo addobbato.

Caterina Restuccia