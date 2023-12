Riflessi sonori Piano Festival per il Concerto di fine anno a Montepaone

Foto2 1Palazzo C. Pirrò riapre i battenti con il trio da camera Armonium Ensamble

Il 30 dicembre alle 18:00, a Montepaone (CZ), clarinetto, fagotto e pianoforte daranno vita a sonorità e alchimie tutte da scoprire,in occasione del concerto di fine anno organizzato da Riflessi sonori Piano Festival, sotto la direzione artistica del M° Davide Cerullo.Il trio da camera Armonium Ensemble, composto dal M° Francesco Cerullo (clarinetto), il M° Giovanni Valentino (fagotto), il M° Alessandro Sansalone (pianoforte) proporràa Palazzo Cesare Pirrò un registro all’insegna di un raffinato dialogo sonoro, dove l’intrecciarsi di melodie e armonie darà ancora una volta forma alla bellezza. In un repertorio d’eccezione, si potrà gustare la profondità del clarinetto associata alla saggezzadel fagotto, con il pianoforte anch’esso protagonistae ricco collante che, con la sua completezza armonica, sorreggerà i timbri pieni e sapienti dei due strumenti a fiato.

C’è un grande bisogno di musica colta, al giorno d’oggi, per risvegliare gli animi e i sentimenti profondi. Lasciare nel pubblico in sala pelle d’oca, sorrisi e occhi umidi, emozioni dunque, è quanto si prefigge l’affiatato trio dell’Armonium Ensemble, per il quale la musica è vitadafruire intensamente. Nella prima parte, in programma, il Trio di Beethoven in SI bemolle maggioreOp. 11, scritto nel 1797, periodo in cui Beethoven iniziava a subire i primi sintomi della sua sordità. Nella seconda parte, invece, il Trio di Mozart in MI bemolle maggiore K. 498, noto come il “Trio dei birilli”, in riferimento a un aneddoto secondo il quale il brano sarebbe stato composto proprio durante una partita a birilli.

Se nella prima parte prenderà vita, in musica, la lotta interioredi un Beethoven nel pieno della propria sofferenza fisica ed esistenziale, nella seconda parte, con Mozart,si respireràinvece fresca spensieratezza, specchio, qui, del trascorso della vita del compositore. Un appuntamento di fine annopatrocinato dall’Amministrazionecomunale, con la collaborazione dell’Associazione commercianti di Montepaone, che inscrive appieno il concerto dell’Armonium Ensamble nella fervida progettualitàculturale portata avanti e realizzata con professionalità, passionee determinazione daRiflessi sonori Piano Festival. Il 30 dicembre alle 18:00, a Palazzo Cesare Pirrò, gioco e ironia, introspezione e trasportoscalderanno luoghi e cuori. Un condensato di sfaccettature emotive ed esperienziali, dunque,da cui lasciarsi rapire.

Per info:

Instagram, @riflessi.sonori_pianofestival

E-mail, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Telefono, 3389908800 - 3317870222