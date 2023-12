BAGNARA CALABRA "Armonie Natalizie", mercoledì 27 dicembre nella Chiesa del SS. Rosario

Concerto di Natale Armonie Natalizie Mercoledì 27 Dicembre alle ore 18.00 presso la Chiesa del SS. Rosario di Bagnara Calabra si terrà il Concerto “Armonie Natalizie” con i solisti dell’Orchestra del Teatro “F. Cilea” e del “Nuovo Laboratorio Lirico” di Reggio Calabria. Produzione della stagione Concertistica OTC e LiriCla.

Il Concerto si afferma parte produttiva di spessore della Stagione “I suoni della Magna Grecia” per la Direzione Artistica del M° Raffaele Cacciola. Solisti calabresi di calibro internazionale come Aurora e Chiara Tirotta, rispettivamente soprano e mezzosoprano, il baritono Raffaele Facciolà e il basso Alessandro Tirotta, accompagnati dal violinista Pasquale Faucitano e al pianoforte da Grazia Maria Danieli. Un programma ricco di melodie natalizie e di repertorio sacro che risuoneranno nella magnifica chiesa del SS. Rosario per farci vivere più intensamente l’atmosfera del Santo Natale e avere l’opportunità di scambiarsi gli auguri tra note e canti affascinanti e senza tempo.