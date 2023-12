Dal 14 al 16 dicembre in tutte le sedi dell'Istituto il festival "Orienta Fermi"

locandina orientamnetoL’Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi di Bagnara si riconferma con la sua massima efficienza, sarà uno dei primi Istituti ad aprirsi a coloro i quali vogliono avere “punti Fermi” nel loro percorso di studi e di formazione. Proprio per questo il Fermi già sin da settembre lavora ad una pianificazione capillare all’Orientamento. Il territorio sempre più ha bisogno di trovare soluzioni, di offrire servizi e di esprimere al meglio le proprie potenzialità, veicolando al massimo le proprie vocazioni naturali. Il Fermi studia in tal direzione e avvia il suo Festival “OrientaFermi” con giornate Open Day a ventaglio, che svolgeranno attività contemporaneamente in tutte le sedi ed in tutti gli indirizzi.

In virtù di tutto questo, grazie alla lodevole spinta ed alla lungimiranza costante della Dirigente Scolastica Prof.ssa Graziella Ramondino, supportata dalla professionale presenza della Referente Orientamento Prof.ssa Rosanna Currò, l’Istituto vuole quest’anno ulteriormente dare maggiore respiro su ogni area, coniugando in maniera fisiologica non solo le vocazioni territoriali, ma anche e soprattutto amalgamando tutte le risorse scolastiche interne. Il programma è ben articolato e ricco. Presso la sede centrale in Bagnara per giorno 15 dicembre è prevista una Festa Multiculturale in un clima di condivisione oggi più che mai necessario, che sarà anche momento per rivivere e narrare le esperienze dei soggiorni – studio Erasmus nei Paesi di Francia e Spagna. Contestualmente a queste Giornate, nei licei e per tutto il mese di Dicembre, saranno organizzateed avviate attività con laboratori dal nome proprio significativo 'Fermi Challenge Games'.

Ad una varietà di indirizzi proposta dall’IIS Fermi non potevano mancare le peculiarità degli Istituti Tecnici. Si distinguono, infatti, le attività e i progetti presso le sedi dell'Istituto Tecnico Industriale e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, che oltre all’apertura dei laboratori, faranno assistere a delle vere e proprie competizioni. A Villa San Giovanni, sede dell' Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, ossia Nautico, e dell' Istituto Professionale per l'industria e l'Artigianato, l’Open Day sarà occasione di visita a tutti i laboratori dei due indirizzi con la guida dei docenti e le dimostrazioni pratiche degli allievi. Inoltre, il 16 Dicembre saranno inaugurati i nuovi laboratori di Navigazione e di Robotica. Non mancheranno le consegne di Premi e Certificazioni Cambridge. A Sant’Eufemia d’Aspromonte, vera gemma della poliedricità dell’intero IIS Fermi, le attività saranno modellate su espressioni pratiche di ogni area disciplinare, passando in rassegna dalle competenze scientifiche a quelle linguistiche e di indirizzo Scienze Umane. In tutte le sedi, ogni mercoledì e venerdì, saranno organizzati workshop sulle materie di indirizzo, gare di Debate, senza dimenticare che proprio per la tipologia didattica Debate il Fermi è Istituto Polo per tutta la Calabria, fiore all’occhiello dell’intero territorio regionale.

E per tenere in memoria tutte le informazioni basta fare un clic immediato su link: https://iisfermibagnara.edu.it/orientamento-2023-2024/, si rimarrà aggiornati senza perdere date e contenuti. In un connubio perfetto tra aree di costa lambite dal bel mare tirrenico e aree di interno aspromontano il Fermi si conferma protagonista per chi vuol essere e trovarsi tra soli protagonisti.

Caterina Restuccia



locandina-1-orientamneto-2023