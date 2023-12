A Scilla il 6 dicembre, nella chiesa dell'Immacolata, l'inaugurazione del presepe artistico

Natale a Scilla -

A Scilla, nella suggestiva cornice della chiesa matrice dell'Immacolata nel matroneo di sinistra, mattina del 6 dicembre si inaugurerà in presenza delle autorità civili e religiose un artistico presepe, unico nel suo genere che ripropone la scena francescana della natività ambientata in un immaginario e antico borgo marinaro sulla marina-grande di Scilla di fine ottocento dove tra la rocca con il castello Ruffo e l'antica chiesa, passando per il borghetto di Scilla alta, fino alla vista dal belvedere mentre tutti i popolani e i mestieranti (in movimento) sono intenti nella quotidianità scillese del tempo, come i pescatori sul luntri che sono alle prese con la frenetica caccia al pescespada.