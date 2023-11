Conclusa la 29esima edizione del Premio "Mia Martini"

teatro gentile Cala il sipario sulla ventinovesima edizione el Premio Mia Martini, manifestazione canora organizzata dall'associazione "Cultura e Spettacolo" di Bagnara Calabra. < >.

L'evento è stato presentato da Savino Zaba con Rosa Ciodo e Rosmy. Si è aggiudicato il Premio "Mia Martini" Franco Ricciardi, cantautore napoletano idolo di intere generazioni e vincitore di due David di Donatello e di un Nastro d'rgento: <<Sul palco - si legge nella motivazione - è una vera forza della natura, trasmette emozioni e sentimenti, proprio come faceva Mimì nelle sue interpretazioni. La trascinante sensibilità di quando con Murolo cantava Cu 'mme è stata per Franco fonte di ispirazione>>. Assegnati i premi alla categoria Emergenti. Al primo posto Marcus, che ha ricevuto anche il premio della critica; al secondo Delè e al terzo Mess. La categoria "Nuove Proposte per l'Europa" è stata vinta da The Miss, al secondo posto Arya e terza Lucia Rocchetta.

Nel corso della serata svoltasi a Bagnara Calabra, nella sezione "Una voce per Mimì" ha raggiunto il primo posto Unika, nella sezione Evergreen è stato premiato Luca Breuza e nella sezione Etnosong hanno trionfato le Ninfe della Tamorra. Giuria composta dal direttore artistico Franco Fasano, dal presidente Mario Rosini e da Francesco Malapena, tenore; Melania Guerrisi; Marianna Valloggia e Filippo Broglia. E' stato rocordato il grande Nicola Arigliano con l'esibizione di Mario Rosini con Franco Fasano, mentre il tenore Francesco Malapena ha emozionato la platea con un omaggio a Napoli. (t.f.)