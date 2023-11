Cinque giorni di dolcezza con la festa del cioccolato a Palmi

locandina festa del cioccolato palmi Dal 6 al 10 dicembre prossimo, la città di Palmi sarà protagonista di un grande evento, la "Festa del cioccolato", giunta alla sua terza edizione e, ancora una volta, firmato dalla nota agenzia di eventi e spettacoli "AndreaCogliandroEventi".

La manifestazione, interamente dedicata al cioccolato, si svolgerà in piazza Libertà, con l'allestimento dei vari stand che prevedono l'ingresso gratuito. Saranno presenti maestri cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia, che, per cinque giorni, proporranno il loro buon cioccolato artigianale, contribuendo così a far diventare l'iniziativa una golosa passerella di bontà dolciarie. Alla "Festa del Cioccolato" di Palmi, oltre al buonissimo cioccolato, per la gioia dei più piccoli sarà inoltre allestita anche la "Casa di Babbo Natale", con musica, animazione, area giochi e tantissimo altro da scoprire. Un appuntamento dunque da non perdere, per trascorrere cinque giorni di divertimento e tanta golosità.