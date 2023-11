Presentato il libro del Prof. Pasquale Stillitano "Vernacolo Bagnarese"

Present Libro Pasquale Stillitano Presentato nell' aula consiliare del Comune di Bagnara Calabra il libro " Vernacolo Bagnarese" del Prof. Pasquale Stillitano. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Adone Pistolesi e del consigliere delegato alla cultura Andrea Raneri, coordinati dal Prof. Natale Zappalá, si sono susseguiti gli interventi della Prof.ssa Emanuela Rinaldi e del Presidente dell' Associazione Capo Marturano, il Dott. Antonino Pasquale Calabrò.

Un' opera, come spiegato dall' autore, che nasce per due ragioni: l' amore per Bagnara e la convinzione che è necessario valorizzare e salvaguardare il nostro patrimonio linguistico perché, come quello di altre comunità, si sta velocemente perdendo, in quanto basato su una trasmissione essenzialmente orale. Un libro dedicato ai bagnaresi di ieri, oggi e domani, che scaturisce un pò da sentimenti di nostalgi, un pò dal desiderio di rafforzare il legame tra memoria e futuro. Un evento che oltre a portare a conoscenza un nuovo vademecum per la " lingua madre" della cittadina della Costa viola al pubblico presente, è stato momento di rievocazione di un passato personale e non. Sfoggiare questo testo dunque, significa riappropriarsi di storie, di concetti, di un' identità che la società globalizzata rischia di oscurare e soffocare.

Nina Velardo