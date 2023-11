A Pellegrina la festa dell'albero con i bambini del Comprensivo "U. Foscolo"

Festa dellalbero pellegrinaEducazione ambientale, legalità e rispetto della natura sono stati i temi al centro della giornata dell'albero che si è tenuta ieri a Pellegrina di Bagnara Calabra. Ad organizzare l'iniziativa l'Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" della cittadina della Costa Viola. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno messo a dimora un albero e alcune piantine, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Renato Scutellà, di Padre Giuseppe Saraceno, dei responsabili di plesso, dei docenti e dei collaboratori scolastici.

<<L'obiettivo - ha spiegato il Presidente dell'Associazione Pellegrinese, Prof. Giuseppe Spoleti - è quello di sensibilizzare i ragazzi a contribuire a mantenere il nostro patrimonio verde, e a educare le nuove generazioni al rispetto della natura e del territorio>>. Soddisfatto il Dirigente Scolastico del Comprensivo "U. Foscolo" che ha evidenziato come <<la giornata dell'albero si colloca a pieno titolo nelle iniziative della scuola, in sintonia con quelle che si svolgono sul territorio nazionale in un momento particolare dove il paese, e gli studenti italiani manifestano per la morte della giovane Giulia. Il rispetto della donna e la condanna del femminicidio - ha concluso il Prof Scutellà - devono essere punti cardine nell’educazione scolastica>>. La messa a dimora dell’albero e delle piantine è stata dedicata a Giulia Cecchettin vittima di femminicidio, e al ricordo della Dottoressa Francesca Romeo barbaramente uccisa nei giorni scorsi a Santa Cristina d'Aspromonte. Padre Giuseppe Saraceno ha proceduto alla benedizione dell’albero, delle piante e dei semi messi a dimora dai ragazzi: <<Cambiate le foglie e conservate le radici, cambiate le vostre idee ma conservate i vostri principi>>, queste le parole del sacerdote della Fraternità dell'Immacolata. La mattinata si è conclusa con un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e le vittime di violenza.

