BAGNARA CALABRA Settimana della musica e del canto sacro, continuano le iniziative in onore di Santa Cecilia

santa cecilia Anche quest'anno sono molte le iniziative che compongono il calendario della settimana della musica e del canto sacro. A promuovere l'evento è la Pia unione di Santa Cecilia che in prossimità della festa liturgica della Santa patrona dei musicisti, cantori, liutai e poeti si celebra ogni anno il 22 novembre.

Il direttore artistico della manifestazione il maestro Vincenzo Panuccio ha così riferito: “ L'edizione del 2023 della settimana della musica e del canto sacro, come nelle passate edizioni, ha lo scopo di fare conoscere l'immenso patrimonio culturale sotto forma di musica e canti al servizio della liturgia, ereditati dai secoli passati, composti dai più grandi musicisti che la storia abbia conosciuto. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e a tutti i partecipanti: il liceo musicale “T. Gullì” di Reggio Calabria, i cori polifonici e parrocchiali, i cori di voci bianche, i solisti e tutti i musicisti che animeranno i vari momenti”. Siamo giunti al decimo anno ed è il momento di trovare una nuova formula, ha aggiunto il maestro Panuccio, dal prossimo anno la settimana della musica e del canto sacro non ci sarà più, al suo posto abbiamo in mente di offrire un programma diverso, però sempre fedele al progetto originario che è la promozione della musica e del canto liturgico. Come sempre, si concluderà mercoledì 22 novembre, in occasione della ricorrenza liturgica in cui si farà memoria della giovane Santa martire romana, la messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, quest'anno animata dal coro “Musicanova” della parrocchia di San Francesco d'assisi di Reggio Calabria dalle corali cittadine e dall'orchestra di fiati città di Bagnara.

Mariacarmela Fiorenza