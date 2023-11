È uscito “Nudo (per nudo)”, il nuovo libro di Rocco Polistena

1 1 3roccopolistena 2023Una nuova silloge per il poeta di Lubrichi, Rocco Polistena, già noto a Bagnara per la sua presenza alla Biblioteca comunale qualche tempo fa. L’esponente del “Correntismo” ha infatti pubblicato “Nudo (per nudo)”, l’odierna raccolta di poesie uscita in questi giorni, per conto della Eretica Edizioni. Il libro si suddivide in due sezioni, “Le mie nudità” e “Paralipomena”. La prima sezione comprende, dopo l”’Autobiografia”, 73 poesie, la seconda parte è composta da 4 poesie e tre monologhi.

Un’opera in cui l’autore va alla ricerca del sé e di ciò che lo circonda, senza filtri, senza remore alcuna, mettendosi, proprio come dice il titolo, a “Nudo”. Il libro è acquistabile su Amazon, oltre allo Store di Eretica Edizioni e tutte le altre piattaforme online.

Vincenzo Laurendi