Pubblicato il libro “Medma” di Lino Licari

Medma - Libr -Tanto piccola, delicata e fragile la “prima Dea Madre di Medma” quanto incredibilmente profonda, viva e infinita la passione che l’ha portata alla luce da millenni di storia non indagata. Questo il sentimento che ha nutrito l’autore e che ha spinto i suoi passi sino a periodi storici davvero molto lontani. Lino Licari, guida ufficiale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, escursionista appassionato e soprattutto attentissimo osservatore e conoscitore del territorio, con sua grande generosità vuole ancora una volta mettersi al servizio della collettività per offrire lume su anni di buio storico.

Il suo libro “Medma”, Origini preistoriche e nome protosinaitico – Dal Paleolitico al Neolitico una parte di storia sconosciuta, edito da Leucopetra Collana di Studi Storici Calabresi, è risposta ai tanti interrogativi posti su un periodo storico davvero molto ignorato, difficilmente rintracciabile, poco documentato. Con la sua semplice e chiara esposizione conduce il lettore lungo un cammino, troppo spesso lacunoso, colmando vuoti e dando risposte a passate incredulità scientifiche su uno spaccato temporale molto più remoto rispetto a quelli particolarmente trattati da studiosi e curiosi del periodo magnogreco.

Medma - LibrLino Licari nelle sue numerose camminate, nelle sue costanti esplorazioni sul campo, riesce fortuitamente, aguzzando sempre lo sguardo, senza mai intaccare e violare le armonie naturali ed i segreti della terra, a cogliere e raccogliere i bei residui che l’ultimo strato epidermico sputa letteralmente fuori. Un tripudio di emozioni leggere dal suo racconto: “Mentre mi avvicinavo a raccoglierla (avevo già capito la grande importanza del ritrovamento) avvertii una grande emozione, un’intensa felicità: Non avrei mai potuto immaginare di poter trovare, un giorno, una “dea madre” nella mia terra. Non stavo sognando! Era realtà!” In una nota dell’autore esplode così la sua gioia nel rinvenire l’inimmaginabile pezzo di storia mancante. E prosegue: “Mi accinsi ad esaminare il terreno e, una volta assicuratomi che non vi erano tracce di strutture o altri resti di frammenti importanti, recuperai subito la statuina. 106 Quando l’ebbi in mano provai un brivido che non potrò mai dimenticare, l’incredulità al cospetto del ritrovamento rarissimo, anzi, probabilmente, l’unico del genere in Calabria. Dopo averla pulita per bene con l’acqua della mia borraccia, vidi meglio la sua particolarissima forma e fu un momento incancellabile dalla mia memoria”.

Il saggio è, basta leggerne le pagine, un grido di gioia per le scoperte, una testimonianza autentica e lontana da maniere accademiche e una dichiarazione di umiltà di un uomo che ama la sua terra e ne accarezza ogni lembo. Sono 153 pagine, arricchite da disegni e didascalie che forniscono dettagli iconografici fondamentali, scritte e vergate con finalità precipua all’informazione, alla divulgazione, già sul mercato da metà ottobre e disponibile su portale amazon.it. Inizia da novembre un calendario di presentazione del libro, con scansione temporale ancora in itinere, che finalmente permetterà anche al Neolitico di affacciarsi a caratteri cubitali su un territorio orgogliosamente colonizzato dai Greci, ma già felicemente abitato da genti autoctone.

Caterina Restuccia