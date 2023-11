SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE Santa Cecilia, da Lunedì 13 novembre l'inizio dei festeggiamenti

Santa Cecilia 2023 - Da lunedì inizieranno per la prima volta nella storia della cittadina aspromontana una serie di manifestazioni per ricordare e celebrare la Santa Patrona dei musicisti e dei cantori. Il promotore della manifestazione il maestro Vincenzo Panuccio ha così riferito:

“In occasione della festa di Santa Cecilia che la chiesa ha voluto come nostra patrona, ogni formazione sia musicale che canora, in particolare, quelle che animano la liturgia o la pietà popolare, dovrebbero ricordarla anzi approfittare della ricorrenza, per creare momenti di festa, di promozione culturale, di aggregazione, con una finalità ancora più rilevante che sarebbe quella di fare conoscere tante realtà spesso sconosciute o poco tenute in considerazione in modo particolare dagli amministratori locali. E' pur vero che ci sta molto lavoro e soprattutto un notevole impegno di risorse economiche, confidando nella generosità dei fedeli, sono certo che alla fine il risultato sarà più che positivo. Ringrazio quanti parteciperanno e daranno il loro contributo a partire dai giovani musicisti che compongono la banda musicale a tutti gli allievi della scuola di musica, i solisti, ai due cori: “Cantonellagioia” e “Cosma Passalacqua” con i rispettivi direttori, l'associazione “Arte delle muse”, l'associazione giovani musicisti di Mammola, l'orchestra di fiati città di Bagnara e a tutti gli educatori del catechismo ed infine, in modo particolare la Pia Unione di Santa Cecilia che porterà la Sacra Effigie e la reliquia della Santa. La macchina organizzativa è messa in essere grazie all'associazione “Thaleia” guidata da Domenico Luppino, che in questi giorni sta predisponendo la cappella dell'ex istituto delle figlie del Divino Zelo, ad accogliere la Sacra effige, e anche tutto quello che necessita per la buona riuscita della festa. Un ringraziamento particolare va a don Marco Larosa che ospiterà i giovani musicisti eufemiesi nella chiesa parrocchiale, mercoledì 22 novembre, giorno della ricorrenza liturgica in cui si farà memoria della giovane Santa martire romana.

Mariacarmela Fiorenza