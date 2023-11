Doppio appuntamento questa settimana per il laboratorio di danze tradizionali del centro sud Italia,con lo stage Nazionale sulla Pizzica

is pizMentre prosegue con grande intensità l'attività sociale, culturale e di volontariato di Incontriamoci Sempre, con al centro di questo progetto : la stazione FS di RC S Caterina è divenuta da tantissimi anni , meta di migliaia di cittadini , per la bellezza dei luoghi e per la promozione Culturale a 360 gradi.

L'attività e la cura incessante di Incontriamoci Sempre è reale e concreta , la stazione FS di RC S Caterina è da anni un presidio di legalità, grazie alla presenza continua e costante dei soci e dei volontari di Incontriamoci Sempre, questo è un monito alla città, agli enti ,alle amministrazioni,infatti là dove regnano abbandono dei luoghi e dei siti, successivamente diventa terra di nessuno con fenomeni di vandalismo e degrado.

Questa settimana, dopo il sold out di presenze per l'iniziativa con i nutrizionisti biologi sul mangiare sano per vivere sani ,inizia una settimana importante con il laboratorio delle danze tradizionali del centro sud Italia diretto magistralmente da Agata Scopelliti, s'inizia giovedì 9 novembre con il tradizionale appuntamento settimanale, poi domenica 12 novembre, per l'intera giornata,si terrà lo Stage Nazionale sulla Pizzica, con un esponente Nazionale,come Maria Albertone, coadiuvata dalla nostra Agata Scopelliti, il quale faranno apprendere le tecniche di questa meravigliosa danza della tradizione Pugliese.

Intanto prosegue il ciclo d'iniziative della rassegna culturale Calabria D'autore, già folto il programma fino al 10 marzo 2024 , altre date già in itinere.