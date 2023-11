Palmi, al teatro Manfroce le "Note a Margine" di Nicola Piovani e della sua orchestra

MarcoBorrelli Nicola Piovani e la sua orchestraL'associazione Amici della Musica annuncia il prossimo prestigioso appuntamento della rassegna Synergia 48, domenica alle ore 21:15. L'evento promosso in collaborazione con Ama Calabria. Week end ricco con lo spettacolo Confini Uniti di Cultus compagnia Zappalà Danza, promosso in collaborazione con Ama Calabria e in programma per venerdì alle ore 21:15

Le pagine più emozionanti del cinema nel racconto musicale "Note a margine" di Nicola Piovani e della sua orchestra. Il teatro Manfroce di Palmi si prepara ad accogliere il maestro che guiderà al piano l'orchestra composta da Rossano Baldini (tastiere/fisarmonica), Marina Cesari (sax e clarinetto), Pasquale Filastò (Violoncello/chitarra/mandoloncello), Ivan Gambini (batteria/percussioni), Marco Loddo (contrabbasso). L'atteso appuntamento è per domenica 12 novembre alle ore 21:15 al teatro Manfroce di Palmi nell'ambito della rassegna Synergia 48 organizzata dall’associazione culturale Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2022 della Regione Calabria. Il concerto è promosso in collaborazione con Ama Calabria.

Presentato per la prima volta durante il Festival di Cannes con il titolo "Lecon concert", "Note a Margine" racconta al pubblico il percorso di ricerca poetica che ha rappresentato per il compositore il lavoro con registi del calibro di Fellini, i fratelli Taviani, Benigni, Bigas Luna. Il pubblico sarà sapientemente condotto in un viaggio musicale in libertà. La musica arriva, infatti, dove la parola non sa e non può arrivare. È lo stesso maestro Piovani a testimoniare: «Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica».

Nel 1946 nasce a Roma dove ha sempre vissuto e lavorato. Musicista poliedrico ha espresso la sua creatività in diversi generi musicali. La colonna sonora composta per il lungometraggio NP Il segreto di Silvano Agosti dà il via alla sua carriera di autore di musica per il cinema, per il quale ha composto oltre 200 colonne sonore, lavorando con prestigiosi registi italiani e stranieri.

Nel 1971 compone a quattro mani con Fabrizio De André gli album Non al denaro, non all'amore né al cielo e Storia di un impiegato. In seguito, compone numerose canzoni, molte delle quali vengono raccolte nel 2013 in un album intitolato Piovani cantabile.

Sin dall'inizio Piovani affianca al lavoro del cinema quello per il teatro, scrivendo musiche di scena per gli allestimenti, tra gli altri, di Carlo Cecchi, Luça De Filippo, Maurizio Scaparro e Vittorio Gassman. Nel 1989 compone per il Teatro Sistina la musica di I sette re di Roma libretto di Gigi Magni, interpretata da Gigi Proietti, regia di Pietro Garinei. Nel 2002 compone per il Théatre National de Chaillot, la commedia musicale di Alfredo

Arias Concha Bonita, libretto di René de Ceccatty, regia di Alfredo Arias. La cantata del fiore, La cantata del buffo, Canti di scena; Concerto in quintetto, Viaggi di Ulisse, La musica è pericolosa, La Pietà Stabat Mater, L'isola della luce, Padre Cicogna (da un poemetto di Eduardo De Filippo).

Nicola Piovani è autore di varie composizioni da concerto: Reflex, per due pianoforti; il Trio Il demone meschino; Ballata epica, per violoncello e orchestra; Carme ispirato alla poesia di Catullo; Cyberknife, rapsodia per clarinetto e orchestra; L'assassino, quartetto per quattro sassofoni; Il volo di mare, preludio concertante per dieci strumenti; la Sinfonia delle stagioni.



Nel 2022 dirige al Teatro Giuseppe Verdi di Trieste Amorosa presenza, opera da lui composta. Nicola Piovani è artista Residente della Fondazione Musica Per Roma e Accademico Effettivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel 2001 nominato Commendatore Omri e nel 2008 Chevalier dans l'ordre des Arts et des lettres. Nel 2022 è insignito del Dottorato honoris causa dell'Università Perugia e della laurea magistrale ad honorem dell''Università di Parma.

Prestigioso il suo palmares: 4 David di Donatello, 2 Ciack d'Oro, 5 Nastri d'Argento; 2 Globi d'Oro (Stampa estera), Globo d'Oro alla carriera, Premio le Maschere del Teatro, Sound Stars Award alla carriera, premio Oscar.

Confini Uniti di Cultus compagnia Zappalà Danza

Il concerto di Nicola Piovani e della sua orchestra sarà preceduto venerdì 10 novembre dallo spettacolo Confini Uniti di Cultus compagnia Zappalà Danza. Alle 21:15 al teatro Manfroce, semprenell'ambito della rassegna culturale Synergia 48 organizzata dall’associazione culturale Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2022 della Regione Calabria, sarà la volta dellaregia e della coreografiadi Roberto Zappala. Lo spettacolo, promosso in collaborazione con Ramificazioni Festival, con la drammaturgia di Nello Calabrò, sarà interpretato da Giulia Berretta, Corinne Cilia,Filippo Domini, Laura Finocchiaro,Anna Forzutti,Silvia Rossi,Damiano Scavo,Erik Zarcone.