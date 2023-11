Grande successo per il concerto del IV novembre a Sant’Eufemia d'Aspromonte

Conc 4 Nov Sant'Eufemia d'Aspromonte – Tanti i termini usati per descrivere il concerto tenuto dalla banda musicale cittadina diretta dal maestro Vincenzo Panuccio, svoltosi sabato scorso in occasione della giornata dell'unità nazionale e della festa delle forze armate.

“Strepitoso, emozionante, eccellente, grandioso, concertone” e tanti altri, ma la descrizione più apprezzata da tutti l'ha data la dottoressa Maria Stefania Caracciolo vicario prefettizio, che nel suo intervento, non previsto, oltre a portare i saluti del prefetto ha aggiunto: “Mi aspettavo un semplice concerto e, invece ci avete fatto tornare indietro nel tempo, ripercorrendo la storia del nostro Paese e lo avete fatto in maniera egregia, descrivento in modo attento i personaggi ed i luoghi con particolare cura sia nella scelta dei brani che dei testi che li accompagnavano nella presentazione. Complimenti davvero a tutti e grazie per questo spettacolo emozionante”.

Al concerto sono inoltre intervenuti: per l'Arma dei Carabinieri: il maggiore Luca Ghiselli comandante di compagnia di Palmi, il maresciallo Corrado Camisulli comandante della stazione di Sant'Eufemia d'Aspromonte, il maresciallo Gabriele Caruso comandante della stazione di Sinopoli, per la Guardia di Finanza il comandante della compagnia di Palmi ed il tenente Vincenzo Luppino per l'esercito il sergente maggiore aiutante Carmine Maio della brigata meccanizzata “Aosta” di Messina, il consigliere regionale onorevole Giuseppe Gelardi il vicesindaco Carlo Violani e per la protezione civile una delegazione dei lupi di Sant'Eufemia d'Aspromonte e numerosi cittadini.

Ad aprire il concerto sono stati gli alunni della scuola musicale cittadina con l'ingresso solenne delle bandiere sulle note del nostro Inno Nazionale, a seguire brani della grande guerra e le marce d'ordinanza delle forze armate, i solisti sono stati Mario Calarco baritono, Fabio D'Elia tenore, Giuseppe Antonino Rugnetta che nel brano conclusivo ha duettato con il soprano Angela Luppino nel celebre brindisi della Traviata di Giuseppe Verdi. Il maestro Panuccio nel preparare il concerto ha detto ai musicisti: “Quello che stiamo preparando non è un concerto fine a se stesso, ha la funzione di onorare quanti si sono sacrificati perchè noi oggi fossimo una Nazione con una sola e comune storia, cultura, lingua: Noi, con la nostra arte siamo tenuti a ricordare e tramandare quel glorioso passato dal quale è scaturito il nostro presente ed è anche un doveroso ringraziamento a quanti oggi, le nostre forze armate, sono baluardo di difesa delle nostre libertà e della democrazia”.

Mariacarmela Fiorenza