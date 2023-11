Tra una settimana presentazione del libro “Il privilegiato” di Vincenzo Laurendi

1 1 10nov il privilegiato laurendiIl 12 Novembre, alle 17:30, alla Pro loco di Bagnara Calabra verrà presentata la fatica numero 15 per il nostro collaboratore Vincenzo Laurendi, che ha già programmato il suo “futuro letterario”. Parteciperanno alla serata il Presidente della Pro loco, Bruno Ienco, il Consigliere comunale Rocco Fedele, mentre la professoressa Antonella Cutrupi sarà addetta alle letture. Sarà disponibile la diretta su costaviolanews.it e sul profilo Instagram dell’autore, Sneffels82. Il suo nuovo volume si intitolerà “Il privilegiato – la semplice vita di un insegnante”, titolo palesemente ironico, viste alcune erronee credenze riguardo il mestiere, o come dice lui, la missione che lo ha scelto.

Infatti, Vincenzo Laurendi è docente di Inglese e Francese, una passione coltivata sin da piccolo e culminata con la Specialistica ottenuta 15 anni fa. Questo numero ricorrerà molte volte riguardo questa nuova opera, ma sarà lui a spiegarci perché, a tempo debito. Questo nuovo romanzo, che tratterà molte cose inventate miste alle tante esperienze didattiche dell’autore, parla di un giovane professore che entra in una classe difficilissima, nel quale emergono non solo le difficoltà degli insegnanti, ma anche quelle degli allievi, oltre all’incompetenza e all’indifferenza delle “alte sfere”, la bramosia di potere di certi Dirigenti ma anche l’empatia di altri, o come alcuni colleghi ti aiutino e altri cerchino di buttarti giù alla prima occasione. Un romanzo che vuol essere critica ma anche spinta ad un sistema scolastico vetusto, spesso disorganizzato, che ha bisogno di essere rinnovato e di avere in capo gente competente, per migliorare la vita di insegnanti, allievi, Dirigenti e collaboratori. Affinché la classe docente, talmente bistrattata da non venire tutelata anche in casi di violenza (o tutelata in modo insufficiente e ipocrita), si senta davvero la “casta privilegiata” che molti decantano senza aver mai visto una scuola dall’interno. Anche se, molti docenti che tengono alla loro missione ed entrano in empatia coi ragazzi, si sentono già dei privilegiati, solo per il fatto di poter adempire al loro dovere di forgiare nuove menti. Il 10 Novembre l’uscita ufficiale del libro su Amazon.