REGGIO CALABRIA Calabria d'Autore presenta "Mangiare sano per vivere sani"

Mangiare sano

Il nostro organismo è una macchina meravigliosa fatta di energia viva all’interno di un corpo; entrambi necessitano di carburante per vivere e il cibo è il nostro carburante. Se introduciamo il giusto carburante, di qualità e non in eccesso, allora il nostro organismo funzionerà in modo perfetto e vivremo più a lungo, forti e in salute. Al contrario, se ci nutriamo di alimenti malsani, industrializzati, raffinati e non badiamo alla qualità ma anche alla quantità di cibo, il carburate introdotto sarà di pessima qualità ed eccessivo e il nostro organismo ne risentirà e ce lo farà capire attraverso sintomi ben precisi. Nel corso della serata quattro professionisti della salute, biologi nutrizionisti, dialogheranno con i convenuti sulla corretta nutrizione per prevenire la maggior parte delle patologie.