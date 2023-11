Martone, tutto pronto per la Sagra della Castagna 2023

Sagra della castagna - martone 2023Appuntamento nel centro storico il 4 e 5 novembre con caldarroste, convegni ed enogastronomia

Tutto pronto a Martone per l’edizione 2023 della Sagra della Castagna che si terrà sabato 4 e domenica 5 novembre. Il borgo della Vallata del Torbido si prepara ad accogliere tanti visitatori provenienti da tutta la regione.La manifestazione anche quest’anno è organizzata dalla Pro loco di Martone San Maria di Bucito con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell’Associazione “I Girasoli”.

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli e riceviamo in questi giorni adesioni da gruppi di visitatori e da aziende interessate a partecipare per far conoscere i loro prodotti del territorio. Un grazie ai volontari e all’Amministrazione che stanno collaborando attivamente per la buona riuscita dell’evento”. Queste le parole di Francesco Meduri, Presidente della Pro Loco di Martone.

Importanti le iniziative collaterali. Domenica 5 novembre alle ore 17:30 previsto un convegno dibattito sul tema “Valorizzazione delle identità territoriali” dedicato principalmente alle De.co. come sviluppo e promozione del territorio. La Regione Calabria intende infatti attraverso il registro regionale valorizzare l'istituzione delledenominazioni comunali, quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delleproduzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché didifesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e quindi contribuire alla promozione dellespecificità storico-culturali di un determinato territorio.Potranno ad esempio ottenere laDe.Co.: prodotti agroalimentari, artistici, artigianali, le ricette, un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, unafiera o una sagra caratteristica del territorio. Al dibattito, che sarà aperto dai saluti del Sindaco di Martone Giorgio Imperitura, prenderanno parte l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Marina di Gioiosa Ionica Giuseppe Romeo, il Presidente del Gal Terre Locridee Francesco Macri, il Sindaco di Mammola Stefano Raschellà e il consigliere della Regione Calabria Domenico Giannetta, primo firmatario della proposta di legge per l’istituzione del registro regionale delle De.co.

Grazie alla collaborazione con Istituto Comprensivo di Gioiosa Ionica-Grotteria invece sarà possibile ammirare le realizzazioni a tema degli alunni, esposte durante la manifestazione, che da giorni sono impegnati per stupire tutti i visitatori. Un’ottima occasione per approfondire le proprietàe l’importanza di uno dei frutti tipici dell’autunno, nonché, soprattutto, di far accostare gli alunni ad unamaggiore conoscenza del territorio in cui vivono e ad una maggiore consapevolezza dell’importanza disalvaguardare l’ambiente e la biodiversità, attraverso la realizzazione di percorsi sensoriali, manipolativi edespressivi di varia tipologia. Un ringraziamento particolare dalla Pro Loco alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Marilena Cherubino che ha subito creduto nel progetto e a tutti i docenti che hanno collaborato. Tutti gli alunni saranno premiati nel pomeriggio di domenica 5 con un attestato di partecipazione e le sempre apprezzate caldarroste.

Saranno due giorni ricchi ed intensi grazie alla presenza in entrambe le serate del gruppo Tarantella No Stop che promette di far ballare tutti con il coinvolgente suono degli strumenti musicalicalabresi. Domenica anche le mascotte ad accogliere i bambini che arriveranno a Martone per un divertente tardo pomeriggio. Non mancheranno certamente le classiche e buonissime caldarroste, le vere protagoniste della sagra, ma sarà possibile trovare anche enogastronomia locale e dolci tipici del territorio, degustazioni di liquori e prodotti tipici, tutto accompagnato da un ottimo vino. Un insieme di iniziative che come ogni anno rendono l’appuntamento imperdibile.