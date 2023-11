SCILLA Alla Biblioteca "Assunta Paladino" si lavora per tradurre i libri il braille

BIBLIOTECA SCILLA La scrittrice calabrese Laura Montuoro è stata ospite all'incontro, svoltosi nel salone della biblioteca comunale "Antonia Assunta Paladino". E' stata l'occasione per discutere del suo ultimo romanzo Dove finisce il mare e per visitare i luoghi più suggestivi di Scilla.

<<Il titolo della mia opera - ha spiegato Montuoro - si rifersice all'orizzonte, è un non luogo, quell'approdo dove ciascuno di noi è capace di fermarsi e si rende conto di star bene, e come se ci fosse un orizzonte, che ciascuno può ritrovare in base alla propria individualità>>. Ha dialogato con la scrittrice l'architetto Valentina Muscinesi, responsabile della biblioteca comunale "A. Paladino". La Montuoro si è definita una ricercatrice dell'anima: <<Non posso fare a meno di raccontare la bellezza - ha aggiunto - da bambina ho iniziato a scrivere i pensierini. Diversa è la stesura di un romanzo che deve essere studio>>.

E' poi interventua Sara Cacciola che a settembre 2022 ha donato alla biblioteca comunale un ricco patrimonio librario in braille, appartenente alla famiglia Fucà. Sara Cacciola, non vedente, nel suo intervento ha proposto di tradurre in braille altri volumi. <<Sarebbe interessante poter pensare concretamente - ha risposto Laura Montuoro - a come rendere in braille anche altri testi. Sono aperta in prima persona. Il progetto è già in essere e siamo in una fase di raccolta di proposte. Sarò lieta di contribire>>. All'interno della biblioteca da circa un anno è ativa una sezione di testi consultabili dai non vedenti. (t.f.)