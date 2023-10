Ecco i finalisti della 29esima edizione del Premio Mia Martini

Premio Mia Martini - logo9, 10 e 11 novembre 2023 Teatro Comunale di Cittanova.

Il 9, 10 e 11 Novembre 2023, per il secondo anno consecutivo a Cittanova (RC), la fase conclusiva del Premio Mia Martini. Per la 29^ edizione, a cui l’organizzazione lavora da mesi in un clima sempre festoso e canoro, giungeranno da ogni parte della penisolatante persone, come di consueto, per seguire l’evento nato per ricordare la grande artista calabrese.Sarà questa un’edizione diversa dalle altre, in quanto gli autori stanno mettendo a puntouna formula rinnovata, sotto la guida del patron e regista Nino Romeo e del direttore artistico Franco Fasano.

"Crediamo in questo progetto e nella forza di aggregazione a ricordo di Mia, afferma Nino Romeo ideatore ed organizzatore del premio - confermiamo che tutti Insieme, Istituzioni, Enti e semplici cittadini, attorno al Premio Mia Martini, possiamo riuscire a far crescere e promuovere anche il nostro territorio, tanto caro alla grande Mia”.

Giovani talentied Artisti affermati saliranno sul palco del Teatro Comunale di Cittanovaper conquistare il prestigioso premio. Le sezioni che si contenderanno i premi sono quella degli Emergenti (sezione riservata ad artisti presentati dalle case discografiche) e quella delle Nuove proposte per l’Europa.

I Finalisti della categoria “Emergenti”:

Alessandra Latino con “Eros&Thanatos” (Calabria)