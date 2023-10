BAGNARA CALABRA Presentato il nuovo libro di Mimmo Nunnari "Guerra e amore nell'Italia di Mussolini"

Latella - Pistolesi - Macrì - Nunnari - Ramondino "Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori". Così forse avrebbe commentato Ariosto per entrare nei temi dell' ultima fatica letteraria del giornalista Domenico Nunnari "Guerra e amore nell'Italia di Mussolini", presentata nell' aula consiliare di Palazzo San Nicola a Bagnara Calabra.

Sì, perchè all' interno della narrazione degli anni della seconda Guerra Mondiale si intreccia la storia, contemporaneamente struggente e dolce, di due innamorati a cui il il conflitto ha sottratto gli anni migliori, gli anni della spensieratezza e della giovinezza. Nunnari infatti, per la scrittura del libro si è ispirato alle numerose lettere che l' autiere Giuseppe Nunnari scriveva dal fronte di battaglia dell' Africa del Nord e poi dalla prigionia in Sud Africa e Inghilterra, alla fidanzata Domenica Barberi. "Un libro urgente e necessario, che dovevo ai miei genitori" - spiega l' autore. Una vicenda che insegna che senza l' amore, ogni altro valore perderebbe la sua originale configurazione, che aiuta a interrogarsi seriamente sullo sfaldamento dei valori fondamentali che oggi interessa un quadro sociale piuttosto compromesso. Dalla presentazione, moderata dalla Prof.ssa Macrì e arricchita dagli interventi dell' Avv. Latella e dal Magistrato Ramondino, è anche emerso il senso di attaccamento che l'autore ha con Bagnara, sottolineando che anche da un piccolo paese di Calabria possano nascere e fiorire importanti occasioni. (Nina Velardo)