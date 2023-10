Conclusa la prima finale del premio Mia Martini 2023. Antonino omaggia Mia Martini

Ant - Bagnara CalabraAssegnati i premi Mia Martini 2023 per le sezioni: Una voce per Mimì, Evergreen, Etnosong. Una giuria in piazza e una collegata con Bagnara Calabra attraverso la diretta della serata.

Un pubblico attento ha seguito l’evento canoro giunto alla 29^ edizione. Le due giurie erano presiedute: a Bagnara Calabra da Antonino, in collegamento dal direttore artistico Franco Fasano. I premi realizzati dall’orafo Michele Affidato sono stati assegnati, per la sezione Una Voce per Mimì: Unika prima classificata, Alessandro Colosino premio speciale Social. Per la sezione Evergreen i premi sono andati: primo posto – Luca Breuza, secondo posto Maryna Shmakova, terzo posto Andrea Pirro, premio Social Luca Breuza. Per la sezione Etnosong il premio è andato al trio campano Le Ninfe della Tammorra. La serata condotta da Domenico Milani ha visto la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Malappena e di Antonino che ha concluso la prima finale della 29^ edizione con un omaggio da brividi alla grande Mia Martini. L’evento è patrocinato dalla Regione Calabria- PAC piano azione coesione, SIAE, Nuova IMAIE, Comune di Bagnara Calabra, Comune di Cittanova ed è organizzato dall’ Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra. Dalla città delle sirene il premio si trasferisce per il gran finale al Teatro comunale di Cittanova (9,10,11 novembre) dove entreranno in scena le giovani promesse e i big della musica leggera Italiana.