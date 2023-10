Domenica 8 ottobre al Museo diocesano appuntamento con Famiglie al Museo

apriti museoDomenica 8 ottobre il Museo diocesano di Reggio Calabria aderisce a F@Mu. Giornata nazionale delle famiglie al Museo: l’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, vede in tutta Italia moltissimi musei aprirsi alle famiglie con bambini, proponendo loro visite didattiche, giochi a tema e attività ideate per l’occasione.

Dalle 16,30 alle 19,30, a flusso continuo, il Museo diocesano proporrà alle famiglie con bambini un’attività gratuita tesa a far scoprire, attraverso l’arte, i valori dell’accessibilità e dell’inclusione.

Postazioni lungo il percorso museale, attraverso il racconto dell’opera d’arte e della storia di un personaggio che dietro essa si cela, parleranno ai bambini e alle famiglie, in forma ludica e coinvolgente, di inclusione, accessibilità, accoglienza.

Testimonial ufficiale dell’evento “Apriti Museo” sarà Greg Heffley, il protagonista di “Diario di una Schiappa”: le sue storie si propongono sempre come un antidoto contro ogni forma di bullismo ma senza alcuna retorica, per imparare il valore dell’amicizia e l’importanza dell’accoglienza e dell’inclusione.

Al Museo diocesano i bambini, assieme a genitori, a nonni o adulti loro familiari, visiteranno il Museo sostando in quattro distinte postazioni, alla scoperta, attraverso il gioco, di tre parole chiave (inclusione, accessibilità e accoglienza) per poi incontrare una guida speciale, Greg appunto, con la quale vivere un momento di riflessione conclusivo.

Alle bambini e ai bambini sarà distribuito in omaggio il taccuino dedicato al “Diario di una Schiappa”: quest’anno il taccuino parlerà di inclusione e di accessibilità museale e sarà scritto in linguaggio ‘easy to read’, un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti.

Per informazioni si contatti il n. 3387554386.