Riparte la Rassegna Calabria D'Autore con l'omaggio ad Otello Profazio

Omaggio a Otello Profazio Dopo la brillantissima cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del Premio Simpatia della Calabria, che ha visto protagonisti illustri personalità di grande spessore Internazionale, si lavora alacremente per l'organizzazione dell'apertura della rassegna, con un doveroso omaggio al "Mastru Cantaturi" Otello Profazio. "Ricorderemo Otello" dichiara il presidente Pino Strati "per il suo grande spessore artistico e culturale."

"L'Italia cantata dal Sud" è un omaggio alla sua longeva carriera artistica. In oltre settant'anni, ha collaborato con artisti e personalità di livello interazionale, portando la tradizione della Calabria in Italia e nel mondo. La serata di domenica 8 ottobre, ore 18.30, presso la Sala Museo FS "Il Ferroviere" della Stazione FS di S.Caterina (RC), sarà condotta dal Dott. Vincenzo Montemurro e dal Giornalista Paolo Bolano, con testimonianze di cari amici suoi, come Nuccio Macheda, Saverio Viglianisi, Adolfo Zagari, Natale Centofanti, Fulvio Cama. "Ricordiamo" conclude Strati "che Otello ci portava sempre nel cuore con grande affetto, ed era orgoglioso di essere stato il figlio del Capo Stazione Titolare della stazione di Pellaro. Vi aspettiamo numerosi a questa prima di Calabria D'autore, rassegna giunta al decimo anno."