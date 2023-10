Università Mediterranea inaugurata la Sezione dello Stretto della Biblioteca del DiGiES

UniRC biblioteca Sala dello StrettoIl 2 ottobre scorso si è svolta con successo la Conferenza di inaugurazione della Sezione dello Stretto della Biblioteca dell’Area di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane “Rodolfo De Stefano”, realizzata in attuazione di un progetto finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Il Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Zimbalatti, ha sottolineato l'importanza della nuova sezione tematica della Biblioteca, che ha sede nel cuore di Reggio Calabria, a Palazzo Zani, per la comunità delle due sponde dello Stretto, ed ha ringraziato la Regione Calabria per l'opportunità che è stata data.

Come ha chiarito la Prof.ssa Marina Mancini, Coordinatrice scientifica del SBA e responsabile del progetto, la Sezione intende costituire un luogo di conservazione e trasmissione della conoscenza della storia, dell'arte, della letteratura, dell'archeologia, delle tradizioni popolari e religiose dell'area dello Stretto di Messina e di altre tematiche di specifica rilevanza per lo Stretto, come la tutela dell’ambiente e la disciplina della navigazione e della sicurezza marittima.

Il Direttore del Dipartimento DiGiES prof. Daniele Cananzi ha precisato che la Sezione dello Stretto è stata allestita in soli tre mesi, nel pieno rispetto del termine fissato dalla Regione Calabria, grazie allo sforzo congiunto del personale scientifico e tecnico-amministrativo.

Le relazioni dei Proff. Feliciantonio Costabile e Laura Marchetti hanno magnetizzato il pubblico, che ha gremito la nuova Sala dello Stretto. Sono intervenuti i rappresentanti degli enti partner del progetto.