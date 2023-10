Applausi ed emozioni a Palmi per la sesta edizione del Premio Caposperone 2023

Premio Caposperone 2023-Esempi di caparbietà, impegno, coraggio, voglia di fare e di farcela credendo e lottando per una Calabria migliore. Sono le doti umane e professionali che accomunano personalità che si sono distinte nel loro settore professionale e sociale. Questa la motivazione del Premio Caposperone giunto alla sua sesta edizione

La cerimonia di consegna presentata dai giornalisti Consolato Malara e Dominga Pizzi, si è svolta nella splendida cornice del Caposperone Resort di Palmi (RC) esi è aperta con l’esecuzione dell’inno nazionale magistralmente suonato dal Maestro Adolfo Zagari alla fisarmonica e con i saluti degli organizzatori Dott. Giuseppe di Francia e dell’editore Graziano Tomarchio. Una bella serata all’insegna della cultura ed umanità e con tanti momenti di commozione e spunti interessanti che ha visto tra gli altri, la presenza di numerosi ospiti di spicco del panorama imprenditoriale e culturale della Calabria.

Questi i riconoscimenti, rappresentati da una particolare opera raffigurante un cavalluccio marino, realizzati del maestro ceramista Vincenzo Ferraro di Seminara, conferiti nelle varie categorie per le doti umane e professionali: Premio l’editoria e il giornalismo: Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, Editore e direttore responsabile di Reggio TV; Premio per il management artistico: Natale Princi, imprenditore, produttore e direttore artistico grandi eventi; Premio per la medicina: Dott. Sebastiano Macheda, primario nel reparto di anestesia terapia intensiva del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria; Premio per le infrastrutture portuali: Ammiraglio Andrea Agostinelli, presidente dell’autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Jonio; Premio per l’arte ceramica:Maestro Vincenzo Ferraro, Ceramista; Premio per la chirurgia:Dott. Antonio Barone, medico chirurgo; Premio per la carriera forense: Avv. Angelo Rossi, presidente del consiglio degli ordini degli avvocati di Palmi; Premio per l’arte Orafa: al Maestro Antonio Affidato scultore; Premio per le istituzioni: Amministrazione comunale di Taurianova; Premio per i grandi eventi: Anna Patania.

Il Premio speciale rappresentato da una fantastica opera raffigurante una testa di moro realizzata dal maestro ceramista Vincenzo Ferraro, è stato invece consegnato al Colonnello Raffaele Giovinazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Crotone.