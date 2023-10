Il 6 ottobre 2023 alle ore 18.00 presso il Museo Nazionale del Bergamotto il primo premio "Mastru Cantaturi"

locandina Memorial Otello ProfazioA Candido Marco e Immacolata Iervasi, giovanissimi musicisti folk, il premio “Mastru Cantaturi”, che sarà consegnato il 6 ottobre 2023 alle ore 18.00 al Museo Nazionale del Bergamotto.

1° MEMORIAL OTELLO PROFAZIO - già Priore della Confraternita del Bergamotto di Reggio Calabria - Tabacchiera d'oro 17° BergaFest 2017 e Ambasciatore per l’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria.

Dalla selezione di giovani talenti, cantanti della tradizione calabrese, per l'assegnazione del riconoscimento, intitolato al compianto Otello Profazio, dal titolo Primo Premio 'MASTRU CANTATURI" si sono qualificati, e quindi va il premio “Mastru Cantaturi” a Candido Marco e Immacolata iervasi giovanissimi musicisti folk

Tutto attorno al famoso OTELLO PROFAZIO voluto e realizzato in suo onore dal Polo del Bergamotto in compartecipazione con l'Associazione AUSER Soccorso Reggio Calabria. Ripercorrere, ricordare o far conoscere le storie e le canzoni, del mitico Otello Profazio, è un dovere della nostra comunità reggina e calabrese tutta. Speciale presenza del noto artista, molto apprezzato e amico di Otello Profazio, ANGELO LAGANA’.

A seguire, la serata si concluderà con una degustazione preparata dalla Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria "Iniziativa a sostegno del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria"

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, entro il 5/10/23 ore 20.00 al 3881299100.

Degustazione delle bontà a lui gradite.

PIZZATA con curcuci e casu

Pasta i casa cu raù

Raù "suffrittu" i porcu

Purpetti cu pumaroru

Trippa ca sarsa

Suriaca pizzicalora 'nto bumbulu

U duci o bacamortu

U vinu russu casarolu

U pani i ranu