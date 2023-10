Festa Madonna del Rosario, due concerti in Chiesa in onore di Maria SS del Rosario

Concerto 1 Ottobre -

Nel ricco programma predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita del SS Rosario, in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dalla benedizione della nuova statua della Madonna del Rosario, spiccano due concerti che si terranno in Chiesa l'1 e il 2 ottobre a partire dalle ore 19.30.