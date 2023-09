SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE Al via il primo anno accademico della scuola di musica della cittadina aspromontana

Scuola di Musica - SantEufemiaIl primo anno accademico della scuola di musica della cittadina aspromontana è appena iniziato registrando un buon numero di iscritti. Sono, infatti, 18 gli alunni che hanno fatto richiesta di potere frequentare le lezioni di musica. I nuovi alunni, si aggiungono al gruppo iniziale che ha dato vita alla banda musicale che da Febbraio ha animanto tutte le manifestazioni che si sono svolte a Sant'Eufemia d'Aspromonte ed anche, in altri paesi della città metropolitana di Reggio Calabria.

Presto anche loro dopo un periodo di formazione andrano ad infoltire le file della banda musicale composta da giovanissimi musicisti, proprio in questi giorni, in occasione della festa patronale, hanno sfilato per le vie del paese e animato la processione. La direzzione della scuola è stata affidata al maestro Vincenzo Panuccio, che si occupa in prima persona non solo della formazione di tutti gli alunni ma, anche della guida della banda musicale che settimanalmente si riunisce per ampliare il programma musicale e preparare i prossimi impegni artistici. Sono stati avviati i corsi di teoria e solfeggio inoltre, gli alunni hanno la possibilità di scegliere di studiare secondo la propria inclinazione uno strumento musicale a fiato o percussione. Le lezioni si svolgono nelle aule allestite nell'ex istituto delle figlie del Divino Zelo di padre Annibale di Francia in via delle Rose, mentre le prove della banda si svolgono nel teatro annesso dove si terranno i prossimi concerti che i musicisti stanno preparando con tanto impegno. Un ringraziamento particolare va alla madre superiora che ha voluto concedere i locali che ospitano la scuola e che danno la possibilità a tanti giovani del paese di potere apprendere e formarsi nell'arte che più delle altre eleva lo spirito e ci preannuncia le meraviglie del cielo. Per il mese di Ottobre è prevista la prima esibizione in teatro aperta al pubblico, la banda proporrà un concerto che ha come programma le colonne sonore tratte da alcuni famosissimi film, mentre per il 4 Novembre giornate dedicata alle forze armate, saranno eseguiti per la prima volta, brani ed inni che i soldati cantavano nelle cupe e lunghe giornate trascorse in trincea durante il primo conflitto mondiale. Sempre a Novembre ci saranno alcuni momenti dedicati alla musica e al canto sacro in occasione della festa di Santa Cecilia patrona dei musicisti e dei cantori ed infine, a Dicembre in occasione del Natale un concerto tutto su temi natalizi eseguiti e provenienti da tutto il mondo. A promuovere la scuola e la banda musicale di Sant'Eufemia d'Aspromonte è l'associazione socio culturale “Thaleia” presieduta dal giovane Domenico Luppino costituita nel Febbraio scorso. Lo stesso presidente fa sapere che anche se i corsi sono già iniziati ancora per qualche giorno chi volesse intraprendere questo cammino formativo ha la possibilità di potersi iscrivere e frequentare le lezioni che si concluderanno a fine maggio del prossimo anno.

Mariacarmela Fiorenza