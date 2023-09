Bagnara Calabra, consegnati i riconoscimenti alla "Bagnarosità 2023" (VIDEO)

Ienco - Militano - Tripodi Sono stati consegnati i riconoscimenti alla "Bagnarosità 2023". L'evento giunto alla quindicesima edizione è organizzato dalla Pro Loco cittadina. Anche quest'anno la manifestazione, svoltasi in piazza Municipio, è stata molto partecipata.

<<Non si tratta di un premio - spiega Bruno Ienco, presidente della Pro Loco di Bagnara Calabra e ideatore della manifestazione - ma di un riconoscimento a persone del luogo e non, che hanno dimstrato l'interesse e la dedizione verso la nostra cittadina>>. La rosa dei nomi viene scelta dai membri del direttivo della Pro Loco e resa nota solo alla vigilia della manifestazione. Prima della consegna dei riconoscimenti è stato proiettato un video con la presentazione delle persone che hanno ricevuto il prestigioso apprezzamento. Sono stati assegnati due riconoscimenti alla memoria: al geometra Alfredo Fava, per il suo attaccamento al territorio di Bagnara Calabra e non solo con la sua attività lavorativa ma anche come membro dell'arcicobfraternita di Maria SS del Carmelo, allo storico Antonino Raneri che ha approfondito gli studi sull'uso e il costume della "Bagnarota". Hanno ricevuto il riconoscimento: Natalino Zappalà, Demetrio Colaci, Francesco Militano, Ernesto Giordano, Roberta Nassi, Vincenzo Romeo, Vincenzo Ferraro, Giuseppe Cacciola.