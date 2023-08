MESSINA Il 2 e 3 Settembre c’è il Messinacon

1 1 messinacon 2023La nuova edizione del Messinacon, la rassegna del fumetto della città zanclea, sta per iniziare. Cominciata quasi per scherzo, è pian piano diventata qualcosa di serio, ospitando personaggi d’eccezione come lo youtuber Barbascura X o David Lloyd, disegnatore del fumetto “V for vendetta”, divenuto poi film apprezzatissimo con Hugo Weaving e Natalie Portman. Tra gli ospiti di quest’anno, al Palacultura sito sul viale Bocetta, ci sarà il conduttore del celebre programma tv Art attack, Giovanni Muciaccia, il doppiatore, tra i tantissimi, di Vegeta (Dragon ball) e Marshall Eriksen (How I met your mother), ovvero Gianluca Iacono, il disegnatore Lelio Bonaccorso e tanti altri.

Diverse le aree coinvolte: il teatro interno ospiterà il cosplay contest, la zone esterna i giochi di ruolo, mentre nel foyer sarà possibile incontrare gli artisti o dedicarsi ai giochi da tavolo. Dei giochi di ruolo si occuperanno le associazioni Cuore di drago e Role&roll. I fotografi ufficiali saranno Simona Turano e Daniele Cosenza, il quale oltretutto esporrà tanti dei suoi lavori alla mostra “Different worlds”. Tra i tanti artisti anche gli “Agenti Riot”, i disegnatori che daranno vita ai personaggi inventati da Alessandro Carrozza nel suo romanzo. Il cosplay contest, che verrà presentato da Marianna Carcame e Paynto, ha già i suoi giudici: Damiano Nicastro, premiato anche all’Etnacomics e tante altre fiere, Ryo Cosplay, Federico Impellizzeri, Idril e Hazen. A chiudere, il concerto di cover di sigle dei cartoni animati da parte dei Crazy Toons. Ci sono, insomma, tutti gli ingredienti per tanto sano divertimento secondo il mondo dei nerds, che fino a qualche anno fa era deriso e osteggiato.

Vincenzo Laurendi & Marco Lazzarini