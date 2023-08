A Lazzaro un memorial per l’artista Demetrio Cuzzupoli nel cinquantesimo della sua prematura scomparsa

ksdSi sono svoltenelle giornate del 9 e del 10 Agosto scorso, a Lazzaro, una serie di manifestazioni per il memorial Demetrio Cuzzupoli, artista lazzarese prematuramente e tragicamente scomparso la sera del 10 Agosto del 1973.

Nella giornata del 9, dopo la conferenza stampa di presentazione degli eventi alla quale hanno preso parte la sorella prof.ssa Angela Maria Cuzzupoli in rappresentanza della famiglia, l’assessore alla cultura del Comune di Motta San Giovanni dott.ssa Enza Mallamaci, la Presidente della Proloco dott.ssa Tiziana Cozzupoli, la presidente dell’associazione culturale Eureka ODV dott.ssa Angela Diano e il Prof. Saverio Verduci, è stata inaugurata presso il MAL Museo Archeologico Leucopetra, una mostra di alcune tra le più rappresentative opere dell’artista lazzarese ed è stato dato inizio al concorso di pittura estemporanea che ha visto partecipare artisti giovani e meno giovani che si sono dilettati a ritrarre paesaggi del territorio mottese.

Nella giornata del 10 invece un convegno al quale hanno preso parte, per la famiglia Cuzzupoli promotrice dell' evento, la sorella prof.ssa Angela, il Sindaco del Comune di Motta S. Giovanni Giovanni Verduci, l' Assessorato Cultura e Spettacolo dott.ssa Enza Mallamaci, il prof. Saverio Verduci, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Sergi, il presidente Pro Loco dott.ssa Tiziana Cozzupoli e il presidente dell'Ass. Eureka dott.ssa Angela Diano, è stato delineato, grazie anche alla proiezione di video dell'epoca e attuali, il profilo artistico e umano della giovane promessa prematuramente scomparsa.Nel corso dell’evento è stato presentato anche un volume-catalogo dal titolo Demetrio Cuzzupoli – tra me e l’arte…Dio nel quale, dopo una serie di contributi importanti, sono state catalogate alcune delle principali opere del pittore, scultore e ceramista di Lazzaro. A fine lavori la premiazione delle opere vincitrici. Momenti carichi di emozioni, visibilmente leggibili tra i familiari e tra i numerosi presenti per commemorare un artista la cui memoria è rimasta particolarmente viva tra i lazzaresi e le cui opere tramandano un grande senso di umanità, religiosità e benevolenza, valori particolarmente cari all’artista e che costituiscono i caratteri peculiari delle sue opere