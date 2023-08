"Il piccolo miracolo", il sogno di Maria Vacalebri

1 1 1olibro piccolo miracolo Vacalebri Quella di Reggio Calabria sarà anche la provincia che acquista meno libri, ma ha un'altissima percentuale di scrittori in erba. È infatti il caso di Maria Vacalebri, detta Mariella, che ha recentemente scritto un romanzo Urban fantasy dal titolo "Il piccolo miracolo", originato da un sogno fatto dall'autrice.

Melitese (di San Lorenzo Marina, per la precisione), classe 1986, Mariella è laureata in Scienze della comunicazione, ed è ormai trapiantata in Piemonte. Il suo primo lavoro racconta di Jo, una ragazza di 25 anni che sta per laurearsi alla facoltà di antropologia di Boston. Vive con lo zio e il padre. Il giorno dopo del suo ultimo esame, si concede di trascorrere una giornata in relax con il ragazzo che frequenta da due settimane, ma si ritrova catapultata in un viaggio che la porta a scoprire le origini della sua famiglia. Un viaggio lungo e magico dove riscopre una nuova Jo e un segreto che va oltre ogni sua immaginazione.

Adesso, però, il suo sogno diventa poter pubblicare con Bookabook, che le propone una sfida: far preordinare 200 copie in 100 giorni, per così procedere alla pubblicazione. Il link per preordinare il libro e far realizzare il desiderio di Mariella è questo:

https://bookabook.it/libro/il-piccolo-miracolo/

I giorni rimasti sono 74, per preordinare 151 copie.

Vincenzo Laurendi