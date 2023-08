SCILLA Molto partecipato l’incontro con Antonio Marziale garante dell’infanzia e dell’adolescenza promosso dall’APS Chianalea

Antonio Marziale a ScillaHa scosso positivamante gli animi, l’incontro, svoltosi nel borgo di Chianalea, sul tema “esistono ancora infanzia e

adolescenza?”, organizzato dall’associazione promozione sociale Chianalea e che ha avuto come ospite Antonio Marziale, garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Ha aperto la serata Mimmo Bova presidente dell’Aps Chianalea. A seguire i saluti del commissario del Comune di Scilla Carla Fragomeni.

Sono intervenuti, Paolo Pratticò garante metropolitano dei detenuti; il parroco di Scilla Don Francesco Cuzzocrea che ha parlato delle risorse e dell’aiuto da dare alle famiglie; Daniela Panzera dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “R.Piria” di Scilla si è soffermata sull’importanza di fare rete e sulle capacità dell’alunno, mettendo al centro sempre la persona.<< E’ cosi anticonformista parlare di bambini e adolescenti – ha detto il garante Marziale- che diventa un qualcosa di straodinario. I temi che pervadono la nostra sete di conoscenza sono altri. L’Italia è un paese per pedofili perché esiste una montagna di carte che chiamiamo giurisprudenza, che danno l’impressione al mondo di essere il migliore paese più attrezzato a tutela dei minori, invece siamo il paese pedofilo per eccellenza. Il paese con la soglia del consenso sessuale anagrafica più bassa del mondo occidentale, 14 anni, in alcuni casi 12.

Se cominciamo a ragionare nel contesto in cui ci muoviamo non esistono i bambini non esiste l’adolescenza.E’ un paese per adulti che vuole sfruttare i bambini>>. Poi Marziale ha citato la proposta di legge sulla patente ai sedicenni. <<Avete visto ribellarsi l’Italia per le cose che ho detto? Una comunità che si ritrova ad avere un garante per tutelare i minori è una comunità fallita, che deve rifondarsi. Millenni e secoli per ottenere i diritti dei minori, infranti nel silenzio più totale e nell’accondiscendenza dei genitori. Due settimane fa, su input del garante Antonio Marziale, è stata presentata dal consigliere regionale Giuseppe Neri una mozione sull’età del consenso, che è stata votata all’unanimità e sarà portata all’attenzione del Parlamento.

Tina Ferrera

Antonio Marziale - Scilla