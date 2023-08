Compagnia Osare, presto i “Promessi sposi”

1 1 compagnia osareLa grande macchina della compagnia “Osare”, con a capo la sempre iperattiva maestra Loredana Polimeni, si è rimessa in moto. Dopo aver portato in scena, con splendidi risultati, musical storici come “Notre dame de Paris”, “Aggiungi un posto a tavola” o “Romeo e Giulietta – ama e cambia il mondo”, questa volta la compagnia si dedicherà a un’opera ispirata al grande romanzo storico di Alessandro Manzoni, “I promessi sposi”.

Si farà riferimento alla cosiddetta “opera moderna” (ovvero, qualcosa a metà tra il musical e l’opera rock) realizzata da Michele Guardì e messa in scena nel 2010, che ha avuto, tra i tanti partecipanti alla realizzazione musicale, nientemeno che il jazzista crotonese Sergio Cammariere. Ancora non c’è una data precisa, quando la maestra deciderà che i ragazzi saranno pronti, il musical verrà rappresentato. Intanto, la direzione invita giovani, giovanissimi e meno giovani a rivolgersi alla compagnia per partecipare a quest’opera, oltre che per ovviare al numero delle tantissime comparse che serviranno per il musical, anche per provare l’ebbrezza di aver costruito e visto nascere qualcosa di bello.

Vincenzo Laurendi