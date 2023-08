Dal 5 al 12 settembre 2023 a Reggio Calabria "bizzòlo", una festa del giornalismo

manifesto Festa bizzòlo 2023 1Racconti fotografici, testimonianze in diretta e le lezioni popolari di Valentino Santagati, Gioacchino Criaco e Daniele Castrizio. La spoliazione sarà il tema al centro degli eventi proposti dal Lavoratorio dell’associazione MORE, editrice del periodico bizzòlo.

Si terrà tra il 5 e il 12 settembre l’edizione numero zero della festa di bizzòlo, il periodico liberatorio nato a dicembre 2022 a Reggio Calabria ed edito dal Lavoratorio dell’associazione More. Si tratta della prima iniziativa aperta alla città: da agorà su carta diventerà così agorà di strada.

L’edizione numero zero di bizzòlo - una festa del giornalismo sarà incentrata sul tema che ha guidato la linea editoriale del 2023: la spoliazione, intesa non solo come spopolamento ma come una spirale di abbandoni, saccheggio di ogni bene, diritto, tradizione e cultura. «A completamento del nostro anno zero abbiamo immaginato un momento collettivo di incontro e riflessione, a partire dalle tematiche trattate sui primi numeri della nostra rivista. Un’occasione per provare a coinvolgere tutti i possibili interlocutori, dagli accademici ai lettori, passando per i colleghi giornalisti e fotogiornalisti», spiega la direttrice di bizzòlo Tiziana Barillà.

Questo incontro collettivo alcuni ospiti terranno delle lezioni popolari, ovvero dei monologhi a tema, aperte alla cittadinanza sulla scalinata del Teatro comunale “Francesco Cilea”. Inaugurerà il ciclo di eventi Valentino Santagati che offrirà anche, in collaborazione con Elena Gallo e Rodolfo Megale, un momento di intrattenimento musicale con chitarra e triangolo. Seguirà poi lo scrittore Gioacchino Criaco e concluderà il ciclo il professore Daniele Castrizio, neo direttore del polo museale di Bova. Contestualmente, durante tutta la settimana di eventi, sarà visitabile una mostra fotografica tematica di Fabio Itri allestita all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio.

Nel corso del festival, all’interno della Galleria, la redazione di bizzòlo sarà presente con un punto di incontro e di ritrovo aperto a tutta la cittadinanza. Inoltre la Galleria ospiterà un piccolo studio di registrazione da cui verranno trasmesse le puntate di Voci dal bizzòlo, incontri radiofonici condotti da Giulia Polito con persone ed esperienze del mondo della fotografia e del giornalismo. Nei giorni a seguire le puntate verranno rese disponibili in podcast.

Lo scopo dell’associazione More è gettare quest’anno le basi per un progetto di più ampio respiro: «L’edizione 2023 di bizzòlo - una festa del giornalismo è il primo passo verso la costruzione di un vero e proprio festival del giornalismo a Reggio Calabria. – prosegue il presidente Fabio Itri - La scelta di collocare questo evento all’interno dell’estate reggina e delle feste mariane risponde alla necessità di aprire le porte della nostra esperienza alla cittadinanza, dunque contribuire all’offerta culturale della nostra città».

Gli eventi dibizzòlo - una festa del giornalismo sono patrocinati dal Comune di Reggio Calabria e sostenuti dal Malavenda Cafè, partner tecnico dell’iniziativa.

________________________________________________________________________________

L’Associazione socio-culturale “More” ha come obiettivo principale la promozione dell’informazione, della cultura e dell'arte. Nello specifico, attraverso l’attività dei suoi membri, si propone come veicolo di promozione e realizzazione di prodotti editoriali e multimediali, nonché di eventi che valorizzino la musica, l’arte e l’audiovisivo come forme di espressione culturale,artistica e sociale, nella Città metropolitana di Reggio Calabria, nella Regione e oltre.

bizzòlo è un periodico “liberatorio” che prende il nome da una tipica espressione reggina con cui viene chiamato lo scalino appena fuori dall’uscio di casa o della bottega, lo spazio che da secoli (da queste parti) è sinonimo di condivisione, di scambio di opinioni ed esperienze. bizzòlo segue una programmazione stagionale (saranno quattro i numeri pubblicati nel corso del 2023 e due le pubblicazioni extra), vive del sostegno dei propri lettori, viaggia per posta, ha già raggiunto diverse città italiane e alcune capitali europee.

Visita il sito:www.bizzolo.com - Segui bizzòlo su Facebook e Instagram

Il programma

martedì 5 settembre

ore 19: inaugurazione festa e mostra con rinfresco del Malavenda Café

mercoledì 6 settembre

ore 19: Lezione popolare di Valentino Santagàti “L’intelligenza del disertore, pensieri e canzoni per un mondo meno fetente”, in collaborazione con Elena Gallo e Rodolfo Megale

venerdì 8 settembre

ore 19: Lezione popolare di Gioacchino Criaco sul tema “E adesso spoliati: l’ideologia del turismo non salverà la Calabria”

lunedì 11 settembre

ore 19: Lezione popolare di Daniele Castrizio sul tema “Reggio e Messina, una città nello Stretto”

La mostra presso la Galleria San Giorgio aprirà tutti i giorni alle ore 17. Nel corso della settimana il bizzòlo incontrerà i suoi lettori.