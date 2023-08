"Moda sotto le stelle" - I Edizione: L'incanto della moda e dei gioielli illumina San Ferdinando

Moda sotto le stelle - È con grande entusiasmo che la Pro Loco San Ferdinando annuncia l'evento inaugurale "Moda sotto le stelle", la I Edizione di una straordinaria sfilata di moda e gioielli, che si terrà nella magica cornice di Piazza Nunziante a San Ferdinando, il giorno 9 agosto 2023, con inizio alle ore 21:00.

"Moda sotto le stelle" è un'occasione speciale per celebrare la creatività, lo stile e l'eleganza dei nostri designer locali, offrendo loro una piattaforma unica per mostrare le loro meravigliose creazioni al pubblico. L'evento è stato accuratamente organizzato dalla Pro Loco San Ferdinando con l'obiettivo di valorizzare l'arte della moda e la bellezza dei gioielli, promuovendo la cultura artistica e l'eccellenza creativa nella nostra comunità. La serata sarà presentata da Gianluca Scopelliti, celebre e affascinante presentatore , che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra le tendenze della moda e le raffinatezze dei gioielli in passerella. Grazie alla sua esperienza e al suo carisma, Gianluca Scopelliti renderà questa sfilata un evento indimenticabile per tutti gli appassionati del settore e gli amanti dello stile. La I Edizione di "Moda sotto le stelle" presenterà una selezione esclusiva di collezioni moda e gioielli, realizzate con passione e dedizione dai talentuosi designer Calabresi Creazioni Adriana Scopelliti -ReggioCalabriaTiziana Vescio -LameziaCheren Hesse Surfaro -Reggio CalabriaKatia Amedeo Creazioni -ReggioCalabriaCAMPISI Gioielli -RosarnoPunto Gioielli - Gioia TauroOspito della serata ASD OlimpiAd maiora Francesca Presto - Cantante Fabiana Princi ( Fabi) Cantante Grazie alla partecipazione di modelli professionisti, le creazioni prenderanno vita in un trionfo di eleganza e grinta, trasportando il pubblico in un mondo di raffinatezza e bellezza L'evento è più di una semplice sfilata, è un momento di celebrazione della cultura e dell'identità locale, dove la moda e i gioielli diventano strumenti per esprimere la nostra creatività e il nostro spirito artistico.

Informazioni sull'Evento:

• Titolo: Moda sotto le stelle - I Edizione

• Organizzatore: Pro Loco San Ferdinando

• Luogo: Piazza Nunziante, San Ferdinando

• Data: 9 agosto 2023

• Orario: Inizio ore 20:30

La Pro Loco San Ferdinando invita caldamente tutti gli appassionati di moda e gioielli a partecipare a questa serata magica, che promette di essere una festa di stile e bellezza sotto il cielo stellato di agosto. "Moda sotto le stelle" rappresenta una preziosa opportunità per sostenere i nostri talentuosi designer locali e per condividere una serata indimenticabile all'insegna della moda e dell'arte dei gioielli. Vi aspettiamo a San Ferdinando per goderci tutti insieme questa splendida serata.